Alex DAWSON a le Blues

Cover und Titel machen auf Anhieb klar worum es dem Protagonisten geht. Dennoch überrascht Alex DAWSON einigermaßen, schließlich setzt der aus Paris stammende und offenbar unter sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Gitarrist und Sänger zum größten Teil auf seine Muttersprache.

Nun sind zwar rockige Klänge in Kombination mit französischer Sprache keine Seltenheit, hemdsärmelig intonierten Blues-Rock in dieser Art bekommt aber nun auch nicht gerade alle Tage zu hören. Eben jenem scheint der gute Mann jedoch seit frühester Jugend an verfallen zu sein und versuchte sich zunächst an diverse Elaboraten seiner Heroen, zu denen unter anderem Jimi HENDRIX, Johnny WINTER und Billy GIBBONS zählen. Deren Einfluss ist durchaus auch zu vernehmen, nicht minder präsent wirkt aber auch das Werk eines Stevie Ray VAUGHN sowie die Fingertechnik eines Sonny LANDRETH, auch wenn Alex an sich kaum Wert auf die Slide-Gitarre zu legen scheint.

Allerdings wirkt es mehrfach so, als ob der Franzose auch eher die Saiten streicheln würde als sein Arbeitsgerät in deftiger Manier zu bearbeiten. Dadurch klingt "Always Rock" in Summe auch eher zurückhaltend und erhaben als tiefschürfend blues-rockig, keineswegs aber weniger beseelt. Durchaus denkbar, dass die doch eher unkonventionelle Gesamterscheinung dafür verantwortlich ist, der französische Gesang lässt das Songmaterial nämlich deutlich melodischer wirken als es wohl angedacht ist.

Interessante Geschichte, die man als Genre-Freund gehört haben sollte.