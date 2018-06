Ein eher unspektakuläres Konzeptalbum aus Italien.

Auf ihrem ersten Album "Threshold Of Time", dem ein äußerst komplexes Sc-Fi-Konzept zu Grunde liegt, fahren die fünf Römer thematisch schweres Geschütz auf und verlangen ihrer Zuhörerschaft dabei einiges an Aufmerksamkeit ab, insofern man denn auch dazu gewillt ist am vertonten Geschehen teilzuhaben. Ihr leicht progressiver Heavy Metal kann bei der musikalischen Umsetzung allerdings nicht ganz mit der ambitionierten Story mithalten.



Die fünf Sci-Fi-Tifosi verstehen ihr Handwerk dabei allesamt sehr gut und erinnern vom Stil gelegentlich an ELDRITCH, ohne aber derer kompositorischer Klasse zu erreichen. Das Problem der meisten Songs liegt vielmehr darin, dass sie eigentlich ganz passabel dargeboten werden, aber ohne größere Höhepunkte aus den Lautsprechern plätschern und es ihnen dabei nicht gelingt Gefühle beim Hörer auslösen. Ausnahmen sind die Beiden starken 'Live As One' und der der Titelsong 'Threshold Of Time'. Mit 'The Power Of Speech' platzierte das Quintett zudem noch unglücklicherweise einen ihrer schwächeren Titel direkt am Anfang des Rundlings, was den einen oder anderen Hörer direkt davon abhalten könnte, sich die Scheibe bis zum Ende durchzuhören. Ihrem Sänger mit dem durchaus klangvollen Namen "Von Braun" gelingt es zu keiner Sekunde, aufgrund eines deutlichen Akzentes seine italienische Herkunft zu vertuschen. Dies darf ihm nun entweder als charmant oder aber als störend ausgelegt werden, was einzig und alleine im Auge, beziehungsweise Ohr des Zuhörers liegt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Landsmänner verzichtet die Band erfreulicherweise gänzlich auf den Einsatz kitschiger Keyboards, wodurch der Gesamtsound härter als bei manch anderen Genre-Kollegen zur Geltung kommt.



DAYLIGHT SILENCE hat mit "Threshold Of Time" ein erstes, durchaus ambitioniertes Lebenszeichen in der Szene hinterlassen. Fans von VANDEN PLAS, ELDRITCH oder PAGAN'S MIND dürfen dabei durchaus gerne mal ein Ohr riskieren und den Römern eine faire Chance geben. Ihr Songwriting erreicht zwar nicht ganz die Klasse der genannten Bands, besitz aber durchaus Charme und verfügt über eine interessante Story.