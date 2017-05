Lässt manche Größe im Regen stehen!

Ein Blick auf das Artwork lässt schon Schlimmes befürchten. Doch bei dem neuen, nunmehr dritten DAYS OF JUPITER-Album "New Awakening" täuscht man sich doch sehr, lässt sich die Truppe aus Schweden doch stilistisch stark mit DISTURBED vergleichen. Doch eines unterscheidet sie von den scheinbaren Alternative-Metal-Heroen sehr: DAYS OF JUPITER ist um Längen besser!

Ähnlich wie FIVE FINGER DEATH PUNCH oder ALTER BRIDGE ruht sich auch die DAYS OF JUPITER-Instrumentalmannschaft nicht auf den Lorbeeren des Frontsängers aus, sondern macht auch hinter einer herausragenden und zur musikalischen Ausrichtung gut passenden Stimme ordentlich Dampf. Die Riffs schmettern, genügend Variation ist mit im Spiel – mal wird es ruhiger, mal schneller, mal hardrockiger – und die Produktion arbeitet wunderbar mit.

Wenn das knackige 'My Tragedy, My Cure' auf den bockstarken Kopfnicker 'Wasted Years' und wiederum auf das eher sanftmütige 'You Can't Erase Me' trifft, bekommt der Hörer schon sehr viel value for money. Die Abwechslung macht es eben. Darüber hinaus hat Jan Hilli, wie bereits angedeutet, eine perfekt auf die Riffaction abgestimmt, rockige Stimme und gibt der ganzen Musik noch zusätzliches Feuer.

Punktabzüge gibt es leider zum einen für das fürchterliche und irritierende Artwork sowie für die Tatsache, dass sich auf "New Awakening" leider kein Über-Hit befindet, sondern "lediglich" gutes bis sehr gutes Songmaterial. Doch das ist Meckern auf höchstem Niveau, denn im Grunde bereitet der Elfer jedem Rocker und Metaller große Freude und dürfte speziell Fans der eingangs erwähnten Szenegrößen definitiv zusagen.