Vorhersehbar, aber wirklich gut!

Richtig starke Songs sind richtig starke Argumeente - ganz gleich inwieweit Originalität ein Kriterium sein könnte, wenn man an die genauere Analyse geht. Bei DAYSEEKER ist sicherlich die Tatsache gegeben, dass die Jungs aus dem Orange County auch unzählige andere Bandnamen auf ihre neue Scheibe setzen könnten, ohne dass es unpassend wäre. Aber die mangelnde Individualität wird auf "Dreaming Is Sinking /// Waking Is Rising" mit herausragenden Melodien und wirklich tollen Songs prompt wieder von der Mängelliste radiert. Und daher ist es auch egal, dass DAYSEEKER mit aller Kraft den Mainstream und in den ruhigen Momenten sogar die Masse dahinter bedient.

Lediglich in 'Counterpart' ist ein etwas kritischeres Wort angebracht, denn hier tropft wirklich der Schmalz von der Decke bei all der Radiotauglichkeit dieser süßlichen Ballade. Abr sonst? Sonst gibt es energetische Performances im Stile von PAPA ROACH, grandiose Hooklines ganz nach GLAMOUR OF THE KILL, perfekte Kontrastmalereien wie in den Zeichnungen von STORY OF THE YEAR und gerne auch etwas ATREYU-Emo. Was DAYSEEKER jedoch noch einen kleinen Vorteil bringt, ist der druckvolle, teils auch ziemlich dick aufgeplusterte Sound, den selbst Jacoby Shaddix und sein Team seit Jahren nicht mehr so fett in Szene setzen wie die kalifornischen Kollegen. Und dieses Plus weiß die Band auch gewinnbringend einzusetzen, gerade wenn ein paar Core-Einheiten zusätzlich in die Songs gepumpt werden, so zum Beispiel in den meisten Nummern der ersten Albumhälfte. Gerade in diesen Momenten ist DAYSEEKER zwar näher als sonst am massentauglichen Konsens, aber hier erzielt die Truppe auch die besten Resultate.

Für Puristen wird "Dreaming Is Sinking /// Waking Is Rising" zwar Wasser auf ihren zweifelnden Mühlen sein, denn im Großen und Ganzen bedienen die Jungs ein sehr vertrautes Spektrum. Doch jenseits einer solchen Haltung wird man anerkennen müssen, dass DAYSEEKER in diesem Setting einen sehr guten Job macht und dementsprechend auch die nötige Anerkennung verdient.



Anspieltipps: Six Feet Under, Waking Is Rising