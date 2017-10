Typische Core-Sounds sind oft auch gute Core-Sounds!

Vermutlich ist es den Jungs von DAYSHIFTER ziemlich egal, dass ihr Bandsound allen Regeln unabhängigen Songwritings deutlich widerspricht. Die Briten adaptieren den Klang von Metalcore-Größen wie ARCHITECTS und PARKWAY DRIVE, bleiben dabei arg melodisch, suchen nach klaren Strukturen und finden sie letztendlich vielleicht auch nur dann, wenn die Nähe zu den genannten Combos aufrechterhalten bleibt.

Genau dieser Umstand könnte bei vielen Hörern Unmut wecken, denn erstens ist die Szene ohnehin schon völlig überfüllt und zweitens scheint sie nur noch dann Reize auszuüben, wenn entweder alte Heroen mit einem neuen Donnerschlag um die Ecke kommen oder frische Bands endlich wieder mit neuen Ideen begeistern. Beides ist bei DAYSHIFTER nicht der Fall, weshalb die Band schnell in der Schusslinie steht. Schlimm? Nein, nicht wirklich...

Denn am Ende zählt immer noch, was die Jung aus ihen Möglichkeiten machen, und das ist momentan eine richtig gute EP mit sehr vertrauten Sounds, aber eben auch wirklich guten Songs. "Hopeful/Regretful" hat eine Menge Energie, die melodischen Passagen können problemlos bestehen, die Chorus-Hooks sind wirklich ansprechend, und bei der Performance ist auch nichts zu beanstanden. Die einzige Frage, die sich letztlich stellt, ist die nach der Notwendigkeit eines Interludiums bei einer ohnehin schon knappen Spielzeit. Ansonsten ist bei DAYSHIFTER wirklich alles in bester Ordnung und somit auch die Hoffnung vorhanden, dass die Briten ohne großen Innovationsdrang ihren Weg geehen werden.

Anspieltipps: Hells In YOur Head, Hopeful/Regretful