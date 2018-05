Knallbonbons im bekannten Setting

Ein straightes Hardcore-Brett - nicht mehr, aber auch nicht weniger erwartet den Hörer auf dem neuen Silberling von DAZE AFFECT, der in 24 Minuten bemüht ist, all das zu sagen, was eine Szene-Combo so zu sagen hat. Die Truppe aus dem Salzburger Land orientiert sich klar an Lieblingen wie HATEBREED und AGNOSTIC FRONT, geht wenige bis gar keine Kompromisse ein und zaubert typische, aber doch druckvoll inszenierte Grooves auf den Teppich. Ergo: Alles wie gehabt. Umgekehrt unterliegt ein Album wie "React" natürlich genau den gleichen Schwierigkeiten wie tausende andere Scheiben aus diesem Business, denn an Eigenständigkeit mangelt es bei DAZE AFFECT auch im zweiten Studioanlauf. Und das dürfte für manch einen womöglich ein Ausschlusskriterium sein.



Allerdings sei erwähnt, dass die Österreicher ihr Ding souverän durchziehen. Die Songs werden in klassische Schemata eingefasst, knallen in diesem Rahmen aber wirklich ordentlich, gerade zum Ende hin. In Nummern wie 'The DA Show' und 'Black Dog' nimmt "React" noch mal richtig Fahrt auf und demonstriert deutlich, dass DAZE AFFECT trotz der stetigen Parallelen zu den großen Acts mit mächtig Motivation bei der Sache ist. Und ist es nicht manchmal auch so, dass Vertrautes mit Klasse besser ist, als ein gescheitertes Experiment, das mit viel Tamtam aus der Masse herausragen mag? In diesem Fall begrüße ich es jedenfalls, dass die Ösis einen straighten Kurs fahren - auch wenn die Euphorie eben dadurch eingeschränkt wird, dass "React" nicht sonderlich abwechslungsreich gestaltet wurde. Aber knallen, das tut's definitiv - immerhin!



Anspieltipps: Black Dog, The DA Show