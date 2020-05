Frischer Melodic Hard Rock made in Germany.

Das dritte Album der internationalen Hard-Rock-Formation DEVICIOUS mit Hauptwohnsitz in Karlsruhe nennt sich passenderweise "Phase Three" und bietet gewohnt frischen Melodic Hard Rock made in Germany. Was unterscheidet nun den aktuellen Dreher von seinen beiden Vorgängern? Nun, zum einen gibt es mit Antonio Calanna einen neuen Mann hinterm Mikrofon, der sich unauffällig positiv ins Gesamtbild integriert und zum anderen hat der Härtegrad, ähnlich wie bei ihren Ingolstädter Kollegen BONFIRE um einiges zugelegt. In diesem Zusammenhang wurden die Keyboards auf ein erträgliches Maß zurückgefahren und im Gegenzug dazu braten die Gitarren nun richtig schön fett aus den Lautsprechern.

Keine Bange, bei den zwölf enthaltenen Tracks handelt es sich noch immer um äußerst eingängigen Melodic Rock mit meist bombastischen Chor-Arrangements, nur einfach etwas härter. Diese neue Vortragsweise verleiht dem Ganzen wieder mehr Frische als zuletzt. Ähnelten sich die beiden vorherigen Alben "Never Say Never" und "Reflections" in ihrer musikalischen Ausrichtung doch etwas zu sehr, so stellt "Phase Three" den erhofften nächsten Schritt in der DEVICIOUS-Evolution dar.

Angesprochen dürfen sich hier sowohl Fans von MICHAEL BORMANN'S JADED HARD als auch PINK CREAM 69 fühlen. DEVICIOUS liefert hier ohne Wenn und Aber ab und braucht sich auch vor internationaler Konkurrenz wie HARDLINE oder CRYSTAL BALL keinesfalls zu verstecken. Sollte es dem Quintett beim vierten Streich auch noch gelingen, etwas mehr Eigenständigkeit in die Kompositionen einfließen zu lassen und den ein oder anderen dann doch zu kitschigen Refrain gekonnt zu umschiffen, steht einer höheren Bewertung meinerseits absolut nichts im Wege.