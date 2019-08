Keine Eintagsfliege, sondern eine mehr als brauchbare Alternative!

Bringen wir es direkt auf den Punkt: Seit dem Release von "Never Say Never" hat sich bei DEVICIOUS wenig getan - aber eben das ist auch genau gut so. Die hiesige Melodic-Rock-Formation hat auch im zweiten Anlauf ein sattes Paket einprägsamer Hitkompositionen am Start und muss sich erneut nicht mit dem Vorwurf beschäftigen, polierte Sounds oder gar kitschige Noten zu produzieren. Die zwölf neuen Stücke haben allesamt erstklassige Melodien, feine Chorus-Hooks, hier und dort sicherlich auch einen Überschuss an Tastensounds, liefern aber in der Summe immer wieder knackige Riffs und feine mehrstimmige Chöre als Gegenpol.

Was sich "Reflections" unterdessen sicherlich ankreiden lässt, ist die deutliche Nähe zu Acts wie JADED HEART und PINK CREAM 69, die letzten Endes aber in der Natur der Sache liegt - denn melodischen Hardrock wird man anno 2019 nicht mehr neu definieren, und das ist auch hinlänglich bekannt. Und so hapert es hier und dort sicherlich am individuellen Charakter, den die Band auch auf ihrem aktuellen Werk nicht vollständig etablieren kann. DEVICIOUS infolge dessen aber als einen Act unter vielen Gleichgesinnten abzustempeln, würde dem hochwertigen Output der neuen Scheibe absolut nicht gerecht werden. Im Gegenteil: Das große Hitpotenzial des aktuellen Werks schimmert in allen zehn regulären Stücken durch und zieht sich auch durch die beiden Bonus Tracks am Ende.

Eines ist daher auch ganz sicher: Mit "Reflections" arbeitet sich die Truppe stetig weiter nach oben und ist mittlerweile auch nicht mehr bloß auf nationaler Ebene eine der besten aktuellen Alternativen zu den ganz großen Namen. Die Trefferquote auf dem zweiten Album spricht nämlich ganz klar für sich und schließlich auch für die Band! Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Potenzial auch auf den Bühnen zu nutzen, um die langfristige Perspektive zu wahren. Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge wird das dritte Album in Zukunft alles weitere entscheiden, doch diesbezüglich muss man sich Stand jetzt keine Gedanken machen - bei kritischen Fragen liefert "Reflections" nämlich eine klare Antwort!