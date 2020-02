Kontraste als Stolperstein.

Ein wenig Nachhilfe bei der Promo-Arbeit könnte im Falle von DE LIRIUM'S ORDER respektive "Singularity" nicht schaden, denn das neue Album der Finnen wird als Death-Metal-Scheibe angepriesen, widmet sich aber trotz einiger kurzer rabiater Ausbrüche (die zudem arg kontrolliert stattfinden) vornehmlich der progressiven Seite im klassischen Metal - und ist da vor allem in Gesellschaft derjenigen Bands, die gehobenen Wert auf etwas mehr Dramaturgie legen.

Und genau hier entdeckt man bei der neuen Platte der jungen Finnen dann auch einen Widerspruch, der das ganze Projekt ein bisschen hemmt. DE LIRIUM'S ORDER hat den klaren Anspruch, auch als technisch versierte Todesblei-Combo wahrgenommen zu werden, verzettelt sich bei den kurzen Ausflügen in die etwas heftigeren Sounds aber zunehmend stärker darin, Kontrastpunkte mit kurzen Euro-Metal-Sequenzen aufzubauen. Man hat zwischenzeitlich das Gefühl, die Band würde zwischen vereinzelten Thrash-Augenblicken und dem Blick ins MIND ODYSSEY-Paralleluniversum nicht mehr die Kurve zu konsequentem und auch homogenem Songwriting bekommen, und dieser Aspekt steht leider über weite Strecken über diesem an sich nicht schlechten, schlussendlich aber viel zu verwaschen inszenierten Album.

Dabei will man gar nicht erst bezweifeln, dass die Herren bei DE LIRIUM'S ORDER fähige Musiker und Songschreiber sind, schließlich treten sie auch auf ihrer neuen Scheibe oft genug den Beweis an. Allerdings ziehen sich die Gegensätze, die auf "Singularity" erschaffen werden, nicht sonderlich stark an, sondern sorgen für eine Widersprüchlichkeit, die der Sache nicht wirklich dient. "Singularity" hat vereinzelte Hochphasen, aber kein schlüssiges Konzept, an das man sich langfristig binden möchte - harte Fakten und bittere Realität.