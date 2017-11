Starke Jubiläums-Compilation einer total unterschätzten Band!

Zehn Jahre sind vergangen seit DE PROFUNDIS mit "Beyond Redemption" zum ersten Mal den britischen Underground unsicher gemacht hat. Das Debütalbum gehört unter Verfechtern zeitgemäßerer Death-Metal-Klänge bis heute zu den Sternstunden des Genres und wurde seither auch außerhalb der britischen Bandheimat immer wieder abgefeiert. Eine Dekade später kann die Band auf einen verdammt starken Katalog zurückblicken, hat sich international aber immer noch nicht in gebührendem Maße durchsetzen können. Dennoch gibt es verstärkten Support aus vertrauten Reihen: Das "Zero Tolerance"-Magazin hat sich zur Aufgabe gemacht, den ersten runden Geburtstag gemeinsam mit den Musikern zu feiern und hat den ersten 10.000 Exemplaren der letzten Ausgabe eine Best-of-Compilation beigefügt, die neben einigen der stärksten DE PROFUNDIS-Nummern der regulären Releases mit 'An Orgy Of Grotesqueries' auch einen exklusiven Track beinhaltet, der alleine schon wert ist, sich die letzte Ausgabe des Fanzines anzulachen. Doch auch sonst ist "Decayed" der bestmögliche Neueinstieg in eine musikalisch bereits jetzt bemerkenswerte Laufbahn.



Lediglich bei der Songauswahl wird der eine oder andere mäkeln, dass es nur zwei Nummern vom Debüt auf den Sampler geschafft haben, wohingegen das experimentellere "A Bleak Reflection" gleich mit zwei Longtracks und einer editierten Variante zu 'Nocturnal Splendour' vertreten ist und somit fast die Hälfte der Spielzeit der Compilation einnimmt. Aber 'The Mourner' und 'Nihilism Vortex' gehören schlicht und einfach zu den besten Songs im Katalog und sind somit wohl kaum verzichtbar.

Insofern: Meckern kann man immer, doch angesichts der hohen Qualität aller zehn vertretenen Stücke ist jedes kritische Wort wohl schnell weider überflüssig. "Decayed" gibt eine gute Übersicht über zehn ereignisreiche Jahre im Leben von DE PROFUNDIS und liefert mit besagtem Opener einen echten Anreiz, auch die Best-of auf irgendeine Weise zu ergattern - notfalls auch als Download bei Bandcamp!



Anspieltipps: eigentlich alles