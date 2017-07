MELVINS-Sounds mit MELVINS-Support

Der erste Eindruck ist täuschend echt, und das mit voller Berechtigung: Nachdem "We Won't Let You Sleep" den Premierendurchgang absolviert hat, vermutet man irgendwo die MELVINS im Hintergrund - wohlwissend, dass es sich hierbei um den Output der australischen Noise-Rocker von DEAD handelt. Doch die Jungs haben nichts dem Zufall überlassen und sich von der Genre-Ikone höchstpersönlich unter die Arme greifen lassen und zudem auch noch den MELVINS-Produzenten ins Boot geholt, um das neue Album zu realisieren.



Entsprechend befremdlich und abweisend klingt "We Won't Let You Sleep" dann auch, denn die Maxime bei DEAD bleibt nach wie vor: keine Melodien, keine Harmonien und möglichst verstörende Klangexplosionen. Dass die neue Scheibe dementsprechend eine ganze Weile braucht, bis sie sich dem aufgeschlossenen Ohr öffnet, versteht sich von selbst. Dass sie manchmal auch kurz davor ist, die Geduld des Hörers in die Knie zu zwingen, soll auch nicht verleugnet werden. Denn vor allem im mittleren Teil von "We Won't Let You Sleep" sind die Regeln des klassischen Songwritings völlig ausgehebelt. Dass DEAD die Hörerschaft am Ende jedoch vor allem in Sachen Atmosphäre und Dynamik mit einem sehr stimmungsvollen Kontrastprogramm belohnt, ist jedoch der verdiente Lohn für diejenigen, die drangeblieben sind und den Mix aus Post-Punk-Rhythmik, doomigen Heavy-Rock-Abschnitten und beklemmenden Noise-Eruptionen verstehen wollten.



Klares Ding: "We Won't Let You Sleep" ist eine Herausforderung! Aber wer die MELVINS liebt und deren Werke Schritt für Schritt erobert hat, kann sich gerne auch von diesen Australiern aus der Reserve loken lassen!



Anspieltipps: Pylons, Don't Skimp On The Change