Eigensinnig wie eh und je!

In diesem Jahr ist dieses Genfer Kultensemble schon zwei Dekaden vereint; Grund genug also, nach etwas längerer Zeit mal wieder eine neue Platte herauszuhauen, die den Status von THE DEAD BROTHERS nicht nur bestätigen, sondern noch weiter anheben soll. "Angst" muss man vor der neuen Scheibe allerdings nicht haben, auch wenn die Band hier und dort sehr mysteriöse Wege einschlägt und ihren düsteren Folk phasenweise so sperrig gestaltet, dass die erste Zufriedenheit keine Selbstverständlichkeit ist - und dementsprechend auch erst nach einer Weile eintritt. Denn der Kontrast zwischen den belebten, halbwegs schwungvollen Stücken und den eher verhaltenen Singer/Songwriter-Momenten ist gelegentlich sehr deutlich und niccht immer sofort verträglich.



Ohnehin ist die DEAD BROTHERS-Variante des Folksounds ein wenig gewöhnungsbedürftig; in Stücken wie 'Baron Samedi' und 'Zeirli' fühlt man sich an Zigeunertraditionen erinnert und erlangt auch schnell Zugriff, wohingegen 'Les Papillons Noirs' und 'Ghost Train' mit ihren eigenwilligen Percussions einfach mit Gewalt verhindern wollen, dass man die Songs gut findet - und das ist eben ein Problem, das sich hier und dort durch das neue Album zieht und dazu beiträgt, dass es zu keiner ganz so innigen Liebe kommt. Doch Freundschaft schließen kann man mit "Angst" auf lange Sicht schon, vorausgesetzt man bringt etwas mehr als die übliche Bereitschaft mit, sich auch mal intensiver mit den Songs auseinanderzzusetzen. Das neue Werk ist kein Selbstläufer, hat aber viele gute Beiträge, die es am Ende lohnensnwert machen!



Anspeitlipps: Baron Samedi, Die We Fail?, Marie Mouri