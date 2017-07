Viel versprechende erste Single

Gerade mal zwei Songs stellen die Jungs von DEAD CROWN beim Debüt zur Verfügung, doch das Material von "Black Sheep" dürfte richtungsweisend sein und vor allem Liebhaber synthetisch angedockter Modern-Metal-Klänge aus der Reserve locken. Die Jungs aus Portland pimpen ihren groovigen Sound mit einigen Samples und Synthie-Bombast, wollen gleichzeitig aber auch die aggressive Vollbedienung abliefern, und das ist in beiden Tracks der ersten Single vorzüglich gelungen.



Angenehm ist in erster Linie, dass man nicht sofort in einen Kessel mit Tausend anderen Bands aus dem melodischen Core-Segment geschmissen werden kann. MNEMIC und SOILWORK sind vielleicht noch nah dran, aber ansonsten geht DEAD CROWN einen weitestgehend eigenständigen Weg, auf dem man die Band in Zukunft auch gerne begleiten möchte. Zumindest wenn die erste vollständige Platte ebenfalls so knallt wie 'Dethrone' und der Titelsong.



Wer sich selber einen Eindruck verschaffen möchte, sollte bei YouTube mal in die beiden Clips zu den Songs reinschnuppern und sich von den Qualitäten der Jungs überzeugen. Mich haben die beiden Stücke dieser Single jedenfalls schon mal gepackt!