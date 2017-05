Livehaftig noch lauter.

Seit sich THE DEAD DAISIES zu einer All-Star-Band entwickelt hat, läuft es bei den toten Blümchen ganz ausgezeichnet. Ein starkes Album in der Hinterhand und dazu gut besuchte Tourneen und erfolgreiche Festivalshows. Tatsächlich lief es so gut, dass die Band mit "Live And Louder" dieses Jahr gleich hat livehaftig verewigt hat.



Und vom ersten Takt an wird klar, warum die Gigs die Massen zum Kochen brachten. John Corabi ist nicht nur ein hervorragender Sänger, sondern auch ein super Frontmann, dazu gibt auch der Rest der Band mächtig Gas. Live wirkt das Material noch eine Spur rauer, härter und groovt dermaßen, dass zumindest ich kaum anders kann, als hier fröhlich mitzuzucken.



Die Setlist besteht zu großen Teilen aus dem letzten Werk "Make Some Noise", der von Slash mitgeschriebenen Debütnummer 'Lock 'N' Load', zwei Songs vom Zweitwerk "Revolucion" und gleich fünf Coverversionen. 'Join Together' (THE WHO) und 'Fortunate Son' (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL) waren ja bereits auf "Make Some Noise" zu hören, 'Midnight Moses' (THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND) auf "Revolucion", dazu kommen noch 'Helter Skelter' (THE BEATLES) und 'American Band' (GRAND FUNK RAILROAD), die deutlich die Wurzeln der Musiker aufzeigen und zudem für mächtig Stimmung sorgen.



Überhaupt wird die Stimmung auf "Live & Louder" hervorragend eingefangen und auch die Tatsache, dass die Songs in verschiedenen Städten aufgenommen wurden, mindert das Gefühl kaum, hier einem einzigen Gig zuzuhören. Ohne harte Schnitte geht es hier von Song zu Song und so ist man mal in Wien, dann in Paris oder London. Gute Arbeit.



Neben der Live-CD gibt es noch eine Bonus-DVD, die zwei Dokus und die vier Videoclips beinhaltet. Die "Live & Louder"-Doku gibt interessante Einblicke in die Band und die "Tour Recaps" sind zwischenzeitlich sogar mal sexy. Die Clips gibt es zu 'Long Way To Go', 'Make Some Noise', 'Song And A Prayer' und 'Join Together'. Wem das alles noch nicht genug ist, der kann auch auf das Boxset zurückgreifen, dass neben zwei LPs, der CD und der DVD auch noch eine 7"-Single mit vier zusätzlichen Songs, ein Poster, einen Sticker, ein Patch, einen Button und Photos beinhaltet.



Klar ist, dass "Live & Louder" für Fans absolut empfehlenswert ist und die THE DEAD DAISIES in absoluter Topform zeigt.