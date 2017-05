Redneck Metal.

Die Veröffentlichungsstrategie der DEAD EARTH POLITICS ist ganz klar diejenige einer Underground-Band. "The Mobius Hammersmith", im vergangenen Jahr bereits in Eigenregie auf den Markt gebracht, ist bereits die vierte EP der Jungs aus Austin, Texas, wohingegen bislang lediglich eine Full-Length zu Buche steht. Mittlerweile haben die Jungs allerdings auch ein Label gefunden, weshalb man das aktuelle Werk noch einmal neu aufgelegt und direkt mal mit zwei frischen Bonustracks versorgt hat. Feiner Zug!

Überhaupt gehen die Amis mit den besten Vorzeichen ins Rennen: Einige lokale Preise hat die Band bereits im Abo reserviert, und auch die Presse überschlägt sich mit guten Kritiken zu DEAD EARTH POLITICS. Doch was ist dran? Nun, Fakt ist, dass die Band in Sachen Riffing nicht weit von Lokalmatadoren wie VICIOUS RUMORS und WARDOG entfernt ist. Geboten wird ordentlicher Power-Thrash mit klarem Hang zu diesen Bands, allerdings mit kleinen Abstrichen beim Aufbau der Hooklines. Das Material ist hier und dort melodisch, kann sich aber noch nicht so penentrant im Ohr festbeißen, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Im Gegenzug ist die Performance jedoch ziemlich stark; Frontmann Ven Scott klingt wie die raue Variante von Sean Peck und gibt sich überaus motiviert, Nummern wie 'Runescarred' und 'Wretched Things' in die Lauscher zu prügeln - und auf Dauer funktioniert das auch ganz gut. Seltsamerweise sind es aber gerade die beiden Bonusnummern, die den besten Eindruck hinterlassen, insbesondere der 'Redneck Dragonslayer' mit seinem mächtigen Groove. Sollte dies die Richtung des neuen Materials sein, sagen wir alle "Herzlich Willkommen".

Summa summarum ist "The Mobius Hammersmith" aber auch ohne die Extras eine solide Angelegenheit, die den Deal bei Pavement Music verdient hat. Vielleicht schwingen sich die Herren ja demnächst mal wieder für ein paar Tage mehr ins Studio, um auch wieder eine komplette Scheibe aufzunehmen. Das Potenzial ist da, und an Motivation mangelt es der Band ebenfalls nicht.

Anspieltipps: Runescarred, Redneck Dragonslayer