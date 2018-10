Nette Single - besser als erwartet!

Auf ihren letzten Releases kokettierten die Herren von DEAD END FINLAND noch mit progressiv arrangierten Keyboardteppichen und bewegten sich dabei im Schatten so vieler anderer finnischer Bands, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass die Truppe irgendwann doch noch ihren Weg gehen würde.

Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single zeigen die Finnen jedoch eine epischere, insgesamt straightere Seite, die zwar an Massenkompatibilität kaum zu übertreffen scheint, mit einem starken Chorus und einem soliden Grundarrangement aber weit über dem steht, was DEAD END FINLAND bisher produzieert hat. Darüber hinaus lenkt man den Song mit finsteren Melodien in die Nähe des landeseigenen Gothic-Sektors, zwar nicht ganz so kitschig aufgebläht, aber dennoch mit genügend Schmonzetten-Charakter, dass auch die Mädels ihre Freude an 'Lifelong Tragedy" haben werden.

Dennoch: Der Eindruck ist positiver als erwartet, und sollte DEAD END FINLAND die stilistische Neuorientierung an die vorliegende neue Single anknüpfen lassen, darf man den Jungs noch mal eine weitere Chance geben - allerdings auch die letzte!