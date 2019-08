Melancholischer Touch, untermalt von gekonnten Gitarrenriffs

DEAD FROG ist eine serbische Band und präsentiert uns mit "Burning Bridges" ein knapp 70-minütiges Debütalbum – so ist kein Titel unter fünf Minuten lang. Gegründet wurde Die Band 2007 und sie spielen schon seit über zehn Jahren in derselben Besetzung zusammen. Das schlägt sich natürlich im Können und der Qualität der Instrumentalisten nieder. Da gibt es nichts zu meckern, auch an der Produktion gibt es nichts auszusetzen. Was mich persönlich stört, ist der Sänger, der irgendwie keine so dolle Wiedererkennungsstimme hat.



Das mag jedoch auch an der Art der Musik liegen, die meistens einen eher melancholischen Touch hat, untermalt von gekonnten Gitarrenriffs. Manchmal geht es auch ein ganz klein wenig flotter zur Sache ('Hopeless', 'Deeper Than I Should' oder 'The Secret's Key'), meistens wird alles aber sehr gemäßigt dargeboten und erinnert mich hin und wieder an PINK FLOYD.



Wer es gerne ein wenig melancholisch mag, solte auf jeden Fall ein Ohr riskieren und sich 'When Your Shadow Starts To Cry' anhören, mit 10:16 Minuten der zweitlängste Song des Albums. Gleichzeitig auch der "am schönsten traurig-melancholische" mit einem wunderbaren Gitarrensolo.



Ich tue mich ein bisschen schwer mit den "brennenden Brücken", aber es lohnt sich auf jeden Fall, einmal reinzuhören.