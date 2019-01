Berechnend, aber dennoch gut!

Das Einmaleins eines One-Hit-Wonders benötigt manchmal keine strengen mathematischen Formeln; Instinkt und ein Gespür für einprägsame Melodien reichen in der Regel aus, um einer Band die anvisierten 15 Minuten Ruhm zuzusichern, ihr dann aber auch wieder den Weg ins Jenseits zu bescheren. In diesem Zusammenhang kommt mir eine Band wie GLAMOUR OF THE KILL in den Sinn, die mit einer ganzen Palette großartiger Songs das Tourprogramm von PAPA ROACH aufmischte, dann aber wieder in der Versenkung landete, wo sich die Truppe leider auch heute noch aufhält.

Ein ähnliches Schicksal könnte auch den Jungs von der DEAD GIRLS ACADEMY (sic!) widerfahren, da hier ähnliche Anzeichen Warnsignale senden, die Schnelllebigkeit des Mainstreams von den neuen Stücken der Combo um Ex-VAMPIRES EVERYWHERE-Frontmann Michael Orlando aber irgendwie auch perfekt eingefangen scheint. Alle elf Nummern sind melodisch und sofort verinnerlicht, jeder Chorus schreit nach lautstarker Begleitung, und darüber hinaus ist die Easy-Listening-Komponente hier so stark ausgeprägt, dass selbst das erweiterte Radiopublikum mit dem glamourösen Mix aus CRASHDIET und besagten, inzwischen abgetauchten Senkrechtstartern von einst sofort einen Einstieg bekommt.

Natürlich sind es am Ende dann doch ein paar recht leicht anwendbare Formeln, mit denen die DEAD GIRLS ACADEMY arbeitet, und zweifellos ist vieles programmatisch und berechnend, aber eines muss man der Band trotz allem lassen: sie bringt eine Menge Energie auf, um ihre Hooklines zu platzieren, und bietet in den knapp 40 Minuten, die das akltuelle Werk andauert, anständiges, dynamisches Entertainment. Wer also den manchmal etwas überbordenden Pathos ertragen kann und ab und zu auch dem Schulterschluss mit dem Mainstream gegenüber nicht abgeneigt ist, wird hier anständiges ein Unterhaltungsprogramm entdecken - auch wenn mal dahingestellt sei, ob mittelfristig nicht schon erste Verschleißerscheinungen auftreten...

Anspieltipps: Medicine, Cannibal