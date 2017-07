Schweinepest in Hochgeschwindigkeit

DEAD HEAD waren bisher immer so etwas wie die Zweite-Reihe-Thrash-Band, die nur ein paar Eingeweihte kennen, die aber nie so etwas wie einen Durchbruch geschafft hat. Ein Umstand, der aber auch an der Tatsache liegen könnte, dass die Alben der Holländer eher schwierig aufzutreiben sind/waren und eben nicht in jeder zweiten Grabbelkiste auftauchen. Mit dem Hammerheart-Label im Rücken und einem darauf erschienenen neuen Album könnte sich nun aber ein wenig mehr Bekanntheit einstellen. Und verdient wäre es in der Tat, wenn man sich das vorliegende Werk anhört.



In der Info fallen als Vergleich Namen wie EXODUS, SLAYER, KREATOR und SADUS. Ich würde diese Liste sogar noch um zwei Namen erweitern: DARK ANGEL und DEMOLITION HAMMER. Gerade der wütende Gesang erinnert mich zusammen mit dem tierischen Geballer, das die Band zum großen Teil raushaut, immer wieder an die letztgenannte Death/Thrash-Legende, während mir der Name SLAYER vor allem im etwas midtempolastigeren (wenn man überhaupt diesen Term verwenden kann) '13 Close' oder dem gesprochenen Zwischenpart bei 'The Gates Beyond' in den Sinn kommt.



Wie oben schon kurz beschrieben, gibt es größtenteils auf die Zwölf; Tempo und Aggressivität bewegen sich auf einem schwindelerregend hohen Level und überrollen den Hörer mit der Wucht eines Güterzuges. Glücklicherweise verpasst die Band es aber nicht, auch hin und wieder auf die Bremse zu treten und etwas Luft zum Atmen zu bieten. Denn ohne diese Momente wäre "Swine Plague" auf lange Sicht doch etwas ermüdend. So aber macht die Platte wirklich Spaß und dürfte Fans des aggressiven Thrashs der alten Schule gut reinlaufen.