Den nächsten "Kryll"-Abend dürft ihr Euch nicht entgehen lassen!

Bei ihrer dritten Veröffentlichung sind die Burschen von DEAD KNOWLEDGE inzwischen angekommen und stellen damit eindrucksvoll unter Beweis, dass sie sich selbst treu geblieben sind und ihr schon länger eingenommenes, lauschiges Plätzchen zwischen US-Südstaaten-Metal und Groove-lastigem 90er Thrash der Kategorie MACHINE HEAD / PANTERA und Konsorten keineswegs verlassen haben.



Dermaßen zugänglich und dabei zugleich drückend und brachial, klang die Musik der aus dem oberösterreichischen Braunau stammenden Formation bislang aber noch nicht. Auch der Gesang von Sebastian Scharinger hat an Ausdruckskraft dazugewonnen. Die auf dem Debüt "Anchor And Chain" noch bemerkbaren Unsicherheiten bei seinem Vortrag hat er ganz offensichtlich ablegen können und inzwischen seine Art gefunden, sich gesangstechnisch entsprechend zu artikulieren.



Dadurch kommt die Musik nun wesentlich authentischer und griffiger aus den Boxen und wird mit Sicherheit auch dazu beitragen, dass die Effizienz der Songs von DEAD KNOWLEDGE live gehörig gesteigert wird. Wobei das nicht das Thema dieser Truppe sein dürfte, denn Groove-Monster, wie das geradlinig und mit BLACK LABEL SOCIETY-Gedächtnis-Riffs unterspickte 'Captain Green', oder das mit DOWN / CROWBAR-Schlagseite versehene 'Through Fire And Blood' sollten ohnehin für schweißtreibende Shows und die entsprechende Anzahl an "fliegenden Kühen" in den Clubs sorgen.



Zwar kommt das Ganze auf Tonträger schon amtlich aus den Boxen, da "Geruchs-Veröffentlichungen" aber leider noch nicht erfunden sind, wähne man sich beim Genuss von "Kryll" in einem schweißdampfenden, bierdunstigen und vernebelten (gerne auch verqualmten - auch auf die Gefahr hin von der "Nichtraucher-Polizei" festgenommen zu werden) Club, um die Wirkung der Tracks in vollständiger Intensität verspüren zu können.



Das muss natürlich nicht sein, mich persönlich allerdings animiert "Kryll" immer wieder dazu, Ausschau nach der nächsten Ankündigung für ein "Kryllfest" zu halten, um DEAD KNOWLEDGE live und in Farbe (und meinetwegen gerne auch in deren ganz persönlichen Geruchsnuancen) zu erleben!