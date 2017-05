Der nackte Zirkus.

Die Australier von DEAD LETTER CIRCUS gehören zu den produktivsten ihres Standes. Seit der Debüt-EP sind jetzt 10 Jahre vergangen. In der Zeit gab es neben besagter Debüt-EP drei Alben ("This Is The Warning", "Catalyst" und "Aesthesis"), eine Akustik-EP ("Stand Apart") und mit "Next In Line" noch eine weitere EP. "The Endless Mile" ist nun kein neues Album, sondert feiert den zehnten Geburtstag der ersten Veröffentlichung.



Erneut geht es stromlos zu im Zirkus. Das ist aber längst nicht alles, werden die sechs Songs doch komplett neu arrangiert. Wo 'The Mile' noch beinahe so klingt, wie man den Song als Akustikversion erwarten könnte, ist 'Lines' nun deutlich langsamer und extrem reduziert. Da gibt es Klavierklänge und Fingerschnipsen statt eruptiver Gitarren. Kim Benzies Heliumvokals geben den Nummern natürlich noch eine zusätzliche Schippe Sanftmut mit, was durchaus zu Gänsehaut führen kann.



Bei 'Disconnect And Apply' werden die ursprünglichen Gitarren durch Streicher ersetzt, was ganz wunderbar funktioniert und dem Song einen tollen, epischen Touch gibt, ohne wesentlich am Härtegrad zu verlieren. Und auch bei 'Are We Closer' sind die Änderungen drastischer ausgefallen. Hier gibt es eine insgesamt eher loungige-jazzige Atmosphäre, wobei vor allem die Orgeltöne total cool sind.



Ich möchte jetzt gar nicht auf jeden Song eingehen, denn das raubt euch ja auch ein bisschen den Überraschungseffekt. Was auffällt, ist, dass jeder der insgesamt zwölf Songs (neben den sechs EP-Nummern, gibt es 'One Step' und 'Here We Divide' von "This Is The Warning" und 'The Space On The Wall', 'While You Wait', 'Silence' und 'The Lie We Live' von "Aesthesis") auch in dieser Version total funktioniert. Bereits "Aesthesis" hat davon profitiert, dass es mehr Klangdynamik gab und der Soundwall der ersten beiden Alben etwas bröckelte. Ich bin sehr gespannt, wie sich "The Endless Mile" auf das nächste Werk im Zirkus auswirkt.



Für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass Fans hier unbedingt zuschlagen müssen, denn das sind Neueinspielungen, die sich wirklich lohnen.