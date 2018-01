Selbstzerstörerisches Noise-Sammelsurium

Bis die neue Scheibe dieser Franzosen endlich mal zündet, ist eine Menge Wasser den Rhein hinuntergeflossen. DEAD LIKE ME müht sich nämlich kaum, den sperrigen Bastard aus Post-Hardcore und Noise soweit zu entschlacken, dass wenigstens der geübte Genre-Liebhaber irgendwann mal einen etwas leichteren Zugang erhält - und das macht eine Platte wie "À Terre, Amas De Rêves" zu einer extrem kniffligen Geschichte.



Die schiere Brachialität, mit der die Jungs zu Werke gehen, ist definitiv bemerkenswert, ebenso dieses post-apokalyptische Stimmungsbild, das die Franzosen in ihrem chaotischen Gerangel um noch dreckigere Riffs und noch beklemmendere Zwischentöne erzielen. Aber die Fragmente greifen nicht allzu leicht ineinander, die Noise-Schlagseite gewinnt allzu oft die Oberhand, und statt mit hypnotischem Riffing langsam aber sicher die Gunst des Hörers zu erkämpfen, geht DEAD LIKE ME lieber den steinigen Weg und versteckt sich hinter den fiesen, brutalen Gitarrenwänden und den meist unsschlüssigen Arrangements.



Und doch: Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem man "À Terre, Amas De Rêves" zu verstehen beginnt und den Kern des Albums identifiziert. Doch es ist ein Kampf, manchmal auch ein Krampf, und von Genuss kann nur bedingt die Rede sein. DEAD LIKE ME ist sicherlich in der Lage, sphärische Verrohung sehr gut in Szene zu setzen. Aber bei der Erstellung mitreißender Noise-Attacken haben die westlichen Nachbarn noch Nachholbedarf; das geht aus diesem relativ knappen Release deutlich hervor!



Anspieltipp: À Terre, Amas De Rêves