Der Erfolgslauf wird weitergehen!

Es gibt momentan nur wenige Bands im Classic Rock-Bereich, die einen ähnlich kometenhaften Aufstieg erleben durften wie DEAD LORD. Bereits das 2013er-Debüt "Goodbye Repentance" machte Musik-Mitteleuropa nicht nur auf die Schweden aufmerksam, die Resonanz darauf war gehörig und die Fan-Base binnen kurzer Zeit eine verhältnismäßig große.



Kein Wunder, der Vierer hatte mit seinem, vorwiegend von THIN LIZZY infiltrierten Sound den Nerv der Hard Rock-Fans punktgenau getroffen. Doch auch Genrefremde wurden bald auf die Band aufmerksam, schließlich gab sich DEAD LORD immer wieder die Ehre, um sowohl in den kleinsten Clubs als auch bei diversen Festivals auf die Bretter zu steigen.



Geradezu logisch, dass der Nachfolger "Heads Held High" die Fan-Zahlen noch einmal anwachsen hat lassen und die folgenden Shows zu Triumphzügen gedeihen konnten. Nun also steht das berühmt-berüchtigte dritte Album des Quartetts zur Veröffentlichung an und eines wird schon auf den ersten Höreindruck hin offenkundig: leicht gemacht hat es sich DEAD LORD keineswegs! "Nummer Sicher" war beim Komponieren definitiv kein Thema. Im Gegenteil, es wirkt als ob die Schweden bestrebt waren ihre stilistischen Grenzen gewissermaßen auszuloten und auf Tonträger all das zu verewigen, was ihnen beim Schreiben der Songs in den Sinn kam und live gut zu reproduzieren ist.



Nicht zuletzt deshalb erweist sich "In Ignorance We Trust" auch als die in Summe abwechslungsreichste und vielfältigste Veröffentlichung von DEAD LORD bisher. Das ist an sich nicht nur lobenswert, sondern durchaus auch nachvollziehbar, schließlich wollen die Schweden vermeiden eines Tages zu jener Kategorie Bands zu zählen, die nach Meinung ihrer Fans ein und dasselbe Album mit unterschiedlichen Songs immer wieder auflegen. Das ist hier definitiv nicht der Fall!



Schade ist einzig, dass die Scheube durch die neu entdeckte "Experimentierfreude" sowie die Annäherung an poppigere Gefilde den Überraschungseffekt und noch viel mehr den Rotz der ersten beiden Alben vermissen lässt. Und auch die Tatsache, dass einige der Songs (wie etwa 'Reruns' oder 'Leave Me Be') nun gehörig in Richtung “Mainstream” abzielen, dürfte nicht unbedingt einhellige Meinungen zur Folge haben.



Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass der Erfolgslauf von DEAD LORD mit "In Ignorance We Trust" eine Fortsetzung finden wird. Massentauglicher klang das Material dieser Band nämlich nie zuvor!