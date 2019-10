Old-School-Punk-Rock oder die unbeantwortete Frage nach den Hummeln im Hintern...

"Strummerland" ist Punk Rock auf seine ursprünglichste Weise, inspiriert von den ersten Acts in den späten Siebzigern, leider aber nicht mehr entsprechend weiterentwickelt und in der finalen Betrachtung leider auch ziemlich lahm - das ist das erste Fazit, das man zum neuen Album der DEAD POLLYS abgeben muss.

Zwar zollt die Band Joe Strummer und den Jungs von THE CLASH schon im Titel der neuen Scheibe einen ordentlichen Tribut und ist in der Ausarbeitung des neuen Materials sehr authentisch unterwegs, doch gerade bei den Refrains dürfte es hier und dort einfach etwas energischer zugehen - das ist die große Schwäche dieses eigentlich ansprechend unterhaltsamen Releases. Stücke wie 'Idiots Like You' und 'The Parade' wollen absolut nicht zünden, 'Love Transmission' und 'Strummerland' fehlt ebenfalls die explosive Komponente, und wenn DEAD POLLYS dann hin und wieder doch mal etwas mehr Wert auf einprägsame Chorus-Melodien legt, mangelt es immer noch am stets vermissten Energieschub, den die Band einfach nicht nachlegen kann.

Insofern ist eine Scheibe wie "Strummerland" auch schnell abgefrühstückt, da sie im Großen und Ganzen nur für einen überschaubaren Augenblick wirklich interessant klingt. Alles ist nett und fröhlich, aber echten Zündstoff hat die Truppe aus Stockholm leider nicht auf ihr neues Album gepackt. Freunde des 77er-Stoffs dürfen gerne ein Ohr riskieren, sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass "Strummerland" noch eine Menge Luft nach oben bietet und langfristig eher lahm als mitreißend ist.