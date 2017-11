Britische Semi-Prominenz auf der Suche nach dem Leben nach VOIVOD

Die Musiker von DEAD SOUL COMMUNION haben in der jüngeren Vergangenheit schon ihre Sporen verdient, weshalb es doch eher verwunderlich ist, dass ihr gemeinsames Bandkonstrukt zunächst den Independent-Weg einschlagen muss und kein Label Interesse am Debüt der britischen Modern-Metal-Combo findet. Denn immerhin sind DEVILMENT und Steve Harris' Nebenprojekt BRITISH LION keine unbekannten Namen in der Szene, scheinbar aber auch nicht geeeignet, den Mitgliedern von DEAD SOUL COMMUNION den kreativen Freiraum zu schaffen.

Musikalisch ist die noch relativ frisch gegründete Band aber auch ein ganzes Stück von den Klängen entfernt, die ihre Akteure bei ihren übrigen Betätigungsfeldern erschlossen haben. Ein relativ unkonventioneller Mix aus düsterem Metal, Industrial-Grooves und doomigen Arrangements zeichnet das neue Album und sucht ununterbrochen nach einem soundtechnischen Konsens, der sich auch langfristig als tragbar erweisen könnte. Denn sowohl die stampfenden Grooves, als auch der gelegentlich mit Synthies und Elektronik aufgefüllte Überbau der elf neuen Stücke gelangt zu einem homogenen Abschluss, mit dem man sich irgendwie arrangieren könnte. Die Musiker wollen gerne experimentieren, irren aber weitestgehend ziellos durch ihre Kompositionen, weil relativ schnell der rote Faden verloren geht, und das in einzelnen Stücken schon im Sekundentakt.

Daher ist es schon erstaunlich, dass ausgerechnet das mit einer Spieldauer von zehn Minuten längste Stück jene Leistung erbringen kann. 'Ghosts' bündelt die einzelnen Fragmente schlüssiger, ist zwar auch im weitesten Sinne progressiv, aber in seinem Aufbau etwas logischer - was man vom Gros der übrigen Tracks nicht behaupten kann. DEAD SOUL COMMUNION ist eben nicht VOIVOD, und genau das bringt es wohl auf den Punkt.

Anspieltipp: Ghosts