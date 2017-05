Gelunges Teil der nach US-Sounds tönenden Hellenen

Wie der Name es bereits vermuten lässt, gibt es bei dieser Band in der Tat eine gehörige Portion Southern Rock zu vernehmen. Umso mehr dürfte daher die Tatsache verblüffen, dass die Formation, der man generell eine durchweg US-amerikanisch getünchte Gangart anmerkt, aus der griechischen Hauptstadt stammt.



Zwar sieht sich DEAD SOUTH DEALERS auch von UK-Ikonen wie LED ZEPPELIN oder BLACH SABBATH inspiriert, Zutaten aus Übersee bleiben jedoch eindeutig in der Überzahl. Diese sind obendrein aus unterschiedlichen Dekaden auszumachen, weshalb man den Hellenen sowohl eine gewisse Vorliebe für GRAND FUNK RAILROAD anmerkt wie auch ein Faible für ALTER BRIDGE oder BLACK STONE CHERRY.



Und da das Vortragstempo zumeist im eher getragenen Bereich liegt und die Rhythmus-Fraktion es versteht für pumpende und fette Grooves zu sorgen, ist auch anzunehmen, dass wohl schon so manches CLUTCH-Album gemeinsam genossen worden ist. Das, aber auch der Mix von "Walk Through The Line", für den man Alan Douches in den "West Side Music Studios" in New York beauftragte, lässt das Album entsprechend mächtig dröhnen und sollte DEAD SOUTH DEALERS weltweit Zuspruch einbringen können.



Gesondert hervorgehoben sei zum Schluss noch der ausdrucksstarke Gesangsvortrag von Frontmann Pavlos Kroustis. Der schafft es nämlich nicht nur je nach Gangart entsprechend loszuröhren, in den melancholisch anmutenden Momenten - wie etwa im Titelsong - lässt er darüber hinaus an den auf Grund seiner ICED EARTH-Vergangenheit in Griechenland immer noch als Held gefeierten Matt Barlow denken. Das würden gerne viele seiner Zunft - schaffen aber nur wenige.



Daher gesonderter Respekt an den jungen Mann! Ebenso aber natürlich auch an DEAD SOUTH DEALERS, denn "Walk Through The Line" ist in Summe ein rundum gelungenes Teil geworden!