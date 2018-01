Das erste Rotz-Rock-Glanzlicht 2018!

Seit 2011 lassen diese Burschen aus Göteborg ihre zumeist wieselflink intonierten Rock-Tracks schon auf uns niederprasseln und konnten sich damit, genauer gesagt mit ihren ersten beiden Scheiben "This Is Deadheads First Album (It Includes Electric Guitars)" und "Loadead" zahlreiche Fans erspielen.



Zu Recht, denn die Mixtur aus Rotz-Rock, Hooks und Melodien war von Beginn an mitreißend und konnte sofort zünden. Nicht zuletzt, weil es der Truppe zudem weder an der entsprechenden Attitüde, noch an Authentizität mangelte und man seit den glorreichen Tagen von Größen wie den BACKYARD BABIES oder THE HELLACOPTERS nicht dermaßen intensiv "vollgerotzt" wurde.



Alles andere als eine abermalige, gehörige Dosis davon wäre demnach für alles, was unter dem DEADHEADS-Banner in Umlauf gebracht wird, eine herbe Enttäuschung. Doch um die erneut mit ihrem Ur-Bassist Olle Griphammar losbretternden Burschen braucht man sich wahrlich keine Gedanken zu machen. Sie scheinen nämlich dieselbe Qualitätsvorgabe gehabt zu haben und werden auch mit "This One Goes To 11" definitiv keinen Fan enttäuschen.



Im Gegenteil, das Quartett legt los wie die Feuerwehr und liefert von der Eröffnung nach Maß mit dem an sich nur wenig verheißungsvollen Titel 'Black Out' bis zum deftigen, selbstironischen Final-Boogie 'Status Low' ausnahmslos gelungenes Material!



Mehr noch, die insgesamt elf Tracks haben allesamt das Zeug zu formidablen Hits zu gedeihen. Allen voran das lässig-lockere 'Don't Mind The Ghost', das mit Punkrock-Appeal und dezenter STONES-Schlagseite versehene 'Manic Mondays' sowie die wohl unterhaltsamste, jemals mit diesem Titel versehene Komposition 'Lucifer'.



Kurzum: Das erste Rotz-Rock-Glanzlicht 2018 stammt von DEADHEADS!