Netter Appetithappen ohne Suchtfaktor.

Wir haben es hier mit einer jungen schwedischen Rockformation zu tun, die seit 2016 sehr umtriebig ist und bereits einige digitale Singles und Videos veröffentlicht hat. Jetzt traut sich DEADLOCKED STATE mit einer kleinen, physischen EP auf den Markt. Ihr Stil pendelt zwischen Metalcore und modernem Rock der Marke ASKING ALEXANDRIA und BLACK VEIL BRIDES, wobei auch ein paar punkige Elemente auszumachen sind. Dass die Band jedoch ebenfalls im Emo-Bereich angesiedelt werden kann, liegt vor allem an der Optik, bei der ich unweigerlich immer an TOKYO HOTEL denken muss, und dem melancholischen Gesang.



In den ersten beiden Songs 'Ocean' und 'Will Or Tell' gehen die Jungs aus Stockholm kein großes Risiko ein. Das ist radiotauglicher Modern Rock mit dezenten Elektrospielereien. Gerade im zweiten Song schafft es der Vierer aber,

Dynamik zu entwickeln und dabei gar an eine Band wie LINKIN PARK zu erinnern. Für 'Kevlar' zieht das Quartett das Tempo ein wenig an, lässt auch mal die tiefen Gitarren den Ton angeben und bricht gelegentlich wohltuend aus den vorhersehbaren Mustern aus. Im abschließenden 'Midnight' schimmern dann die Punkeinflüsse in den Strophen durch, es gibt gar ein paar Growls im Mittelteil und auch die Soloarbeit geht über eine reine Melodieführung hinaus. Der Gesang ist völlig im grünen Bereich, erreicht aber noch keine wirkliche Tiefe. Emotionen sind durchaus erkennbar, doch der ganz große Refrain, die Gänsehautmelodie ist noch nicht dabei.



Die EP "Too Far Gone" ist ordentlich produziert und sollte für Genreliebhaber als Zwischenmahlzeit funktionieren. Trotz der vorhandenen Qualität der fünfzehn Minuten weckt keiner der vier Songs in mir den Wunsch nach Dauerrotation. Der notwendige Überhit ist also noch nicht dabei. Am Ende darf es dann auch ein bisschen mehr Eigenständigkeit sein, denn ich kann mir vorstellen, dass sich auf voller Distanz die eine oder andere Länge einschleichen könnte. Nachsitzen.



Anspieltipp: Will Or Tell, Kevlar