Sitzt, passt, wackelt und hat Luft.

Asche auf mein Haupt: QUEENS OF THE STONE AGE ist eine der großen Bands, mit denen ich mich - bis auf die bekannten Hits natürlich - noch nie so richtig beschäftigt habe. Aber das steht auf der Agenda, vor allem weil ich Truppen, die sich auf Josh Hommes Queens beziehen, oft sehr gut finde. Zum Beispiel die BLACK MIRRORS. Oder eben DEAF RADIO. Ja, ich habe mich ein wenig verliebt in diese locker rockende Art und Weise, leicht psychedelische Stoner/Desert-Rock-Sounds zu spielen. Dabei hat DEAF RADIO auch immer lässige Hooklines im Gepäck, die hin und wieder an KADAVAR erinnern. Man höre nur das knackige 'Dance Like A Reptile'. Wer hier an einen bekannten MOTÖRHEAD-Titel denkt, der liegt nicht allzu falsch, diese Energie hat auch DEAF RADIO inne, auch wenn immer ein wenig poppiger Charme in den Gesangsmelodien hängt.

DEAF RADIO - das ist eine junge Band aus Athen, die sich dem Hörensagen nach anno 2017 mit dem Debütalbum "Alarm" einen guten Ruf und eine treue Fanbasis erspielen konnte. Das löst natürlich Vorfreude aus, generiert aber auch ein wenig Druck auf Basis steigender Erwartungshaltung. Doch keine Panik, mit "Modern Panic" im Gepäck können die Jungs von DEAF RADIO und ihre Fans ganz gelassen sein. Es ist ein Album, das gut anfängt und hintenraus immer besser wird. Ich habe eigentlich ständig das Gefühl, einen alten Genreklassiker einer großen Band zu entdecken, so zielsicher schmeicheln sich mir die Akkordfolgen und smarten - manchmal etwas melodramatischen - Melodien ins Ohr. Dass dieses in den letzten Jahren stark auf solche Sounds, die DEAF RADIO hier zelebriert, getrimmt wurde, trägt sicher zu zusätzlichem Gefallen bei. Und da diese 70s-beeinflusste Musik nach wie vor sehr beliebt unter Rockfans ist und auch die 90er langsam wieder aufleben, denke ich, das DEAF RADIO genau das richtige Album zur richtigen Zeit bringt. Ich wünsche der Band deshalb einen kräftigen Promo-Schub oder einen Social-Media-Hype, denn sie hätte es verdient, groß zu werden. So wunderbare Songs wie 'Modern Panic', 'Colors' oder der schmachtende Rausschmeißer 'Gas Station People' werden hoffentlich nur wenige kalt lassen.