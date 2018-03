Configuraçao do Lamento

Configuraçao do Lamento

Anspruchsvoll inszeniertes Chaos oder irritierende Lärmorgie?

Eigentlich war dieses Album lediglich als Tape zum Eigenbedarf geplant, hat es schließlich aber dann doch in den brasilianischen Underground geschafft, wo die DEAFKIDS ihren Output bei ihren Gigs veräußerten. Irgendwie sind auch die stets neugierigen Scouts von Neurot Recordings auf die Sache aufmerksam geworden und stellten dabei fest, dass "Configuraçao do Lamento" wunderbar ins eigene Portfolio passt.

Letzteres mag sicherlich zutreffen, aber dennoch ist der Stoff, den die Südamerikanwer hier anbieten, mehr als nur gewöhnungsbedürftig. Die Band kreiert eine knapp 25-minütige Lärmabfahrt, die zumeist auf recht hohem Tempo angesiedelt ist und so ziemlich alle Schieflagen der Noise-Szenerie auf ihrer Reise aufnimmt. Die acht Stücke klingen wie eine großflächige Lärmorgie, die sich in Songs gar nicht wirklich abgrenzen kann, dafür aber jederzeit bemüht ist, allerhand Extrreme auszureizen und sie auch auszukosten. Doch was anfangs noch recht spannend und irgendwie auch faszinierend klingt, verkommt im späteren Verlauf immer deutlicher zu einer ziellosen Irrfahrt, die mit einigen punkigen Zwischensequenzen zwar ihren lebendigen Charakter aufrechterhalten kann, zum Schluss aber nicht jene Reize ausstrahlen kann, die man von den klassischen Neurot-Releases eigentlich gewohnt ist.

"Configuraçao do Lamento" ist klare Spartenware, außergewöhnlich, frech und eigenwillig, aber längst nicht für jeden Geschmack geeignet - wahrscheinlich auch, weil die Charakterfärbung der Scheibe bis zuletzt ungewiss bleibt.