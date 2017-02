Auf VOIVODs Spuren.

Punk, Noise, Thrash - VOIVOD. Die Parallelen zu den Pionierarbeitern des Crossover-Genres entfalten sich auf dem aktuellen Album von DEALER in einem relativ ungestümen Overkill unkonventioneller, bisweilen auch chaotischer Arrangements. Das durchgeknallte Oakland-Trio verbindet die ungezügelten Ansätze der MELVINS-Alternative-Sounds mit dem raubeinigen Charme der Kanadier und stellt einen "Billionaire Boys Club" vor, in dem Exzesse das Tagesgeschehen bestimmen. Die Jungs aus Kalifornien treiben es wild und intensiv, sie setzen auf massenhaft Energie und finden kaum Ruhe, auch die letzte Schweißperle von der Stirn tropfen zu lassen, um ihr teils wütendes, teils auch unkontrolliertes Songwriting auf die Bühne zu bringen.

"Billionaire Boys Club" ist eines dieser Alben, das man anfangs wegen seiner strukturlosen Haltung verdammen wird, dessen raue Energie man dann aber wieder aufnimmt und sich von ihr mitreißen lässt. Die DEALER leben den Punk in seiner reinsten Form, präsentieren ihn aber mit metallischen Nuancen und vielen spartenfremden Elementen, aufgrund derer es schwierig ist, einen Anker zu setzen und sich an einzelne Fragmente der neuen Scheibe zurückzuerinneern. Die Songs haben einen vergleichbar geringen Wiedererkennungswert, und genau das ist auch das große Laster von "Billionaire Boys Club". Was lediglich sofort hängen bleibt, ist der ungebremste Drang, genreübergreifende Lärmorgien zu zelebrieren, und in dieser Disziplin sind die drei Amis wirklich grandios unterwegs.

Dennoch bleibt es eine schmale Gratwanderung, die der DEALER hier übernimmt. Zwischen immensem Chaos und extremer Ausdrucksstärke schlägt das Pendel hin und her und landet schließlich immer wieder bei den außergewöhnlichen Taten von VOIVOD. Ganz so stark wie das Team aus Nordamerika ist man allerdings noch nicht unterwegs, aber Fans der Legende sollten sich ruhig mal mit "Billionaire Boys Club" befassen - zumal die letzten Werke ihrer Faves nun auch nicht mehr ganz so prall waren.

Anspieltipps: AM Gold, Total Horse