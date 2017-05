Weniger Spielerei ist äquivalent zu mehr Effizienz - zumindest in der Idealvorstellung!

Wohin mag die Reise nur gehen? Diese Frage sollten sich Franzosen bei DEATH AWAITS langsam mal stellen. Mit ihrem sehr groovig orientierten Death Metal können die Musiker aus Lyon sicherlich etwas reißen, solange man einem roten Faden folgt und sich nicht von den stetigen Verlockungen verspielter Thrash-Elemente verführen lässt. Denn auch auf der dritten Scheibe ist in dieser Hinsicht noch einiges im Argen bzw. nicht sonderlich ausgewogen - und das macht "Solve Coagula" zu einem Album, das extrem damit zu kämpfen hat, sich aus dem Durchschnitt zu befreien.



Schon im Opener 'Enclosed In Booth' will die Band über sich hinauswachsen. Grob betrachtet besteht die Nummer aus drei aneinandergereihten Kapiteln, die sich deutlich voneinander absetzen, am Ende aber doch als eine Komposition verkauft werden. Und das ist sinnbildlich für viele Passagen auf "Solve Coagula": Die Songs werden mit Ideen überfrachtet, sie kommen nicht so recht auf den Punkt, und die wirklich coolen Grooves können bei weitem nicht all das kaschieren, was beim Songwriting schiefgelaufen ist.



Über weite Strecken ist das Ganze daher auch ein undankbarer Kompromiss, den sich DEATH AWAITS selbst auferlegt hat. Die Jungs kommen nicht von der gewohnten Arbeitsweise ab und schaffen es daher auch nicht, die Songs zu entschlacken. Warum nicht ab und zu einfach mal die Gitarrenbreitseite im Raum stehen lassen und schauen was passiert? Tracks wie 'Man Dressed In Black' und 'Don't Look Back' machen in dieser Hinsicht vor, was an vielen Stellen nicht gelingt und beweisen, dass es um die Franzosen bei weitem nicht so schlecht steht, wie Teile des Albums es vermuten lassen. Aber was hilft das, wenn das Erleben von "Solve Coagula" mit so viel Anstrengung verbunden ist...?