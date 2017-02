Just Like You'd Leave Us, We've left You For Dead

Kurzes, aber durchschlagskräftiges Comeback!

Beständigkeit war bei DEATH BY STEREO bislang immer eine Geheimwaffe, die der Band ein immer größer werdendes Publikum bescherte. Im steten 2-Jahres-Rhythmus veröffentlichte man neue Platten und trotzte immer wieder den regelmäßigen Veränderungen im Line-up, die sich nie so recht auf die Qualität des Songwritings niedergeschlagen hatten. Doch die Truppe, die inzwischen aus Mitgliedern von ADOLESCENTS, ZEBRAHEAD und MANIC HISPANIC besteht, musste sich notgedrungen eine längere Pause gönnen, weil einzelne Ausfälle nicht mehr so leicht kompensiert werden konnten. Insofern ist die neue EP (ja, leider ist s nur ein Shortplay) auch fast schon als Comeback-Release zu werten, auf dem das Quintett aber eindeutig demonstriert, dass man es nie und nimmer aufgeben darf!

Die sechs Songs gehen nämlich wieder zurück zu den Hardcore-Punk-Anfangstagen und überzeugen mit enormem Drive, vielen Fast-Forward-Geschichten und exzellenten Melodien und sind genau das richtige Statement, das nach dem unplanmäßig langen Break notwendig ist. Ohrwürmer wie 'Neverending' und 'They Feed Us Death' mit Thomas Barnett von STRIKE ANYWHERE gehören zum stärksten Stoff, den die Band bislang veröffentlicht hat, wobei rasante Abfahrten wie 'Enslaved' und 'Wrong Color, Wrong Town' ihnen in nichts nachstehen.

Es sind lediglich 20 Minuten, in denen DEATH BY STEREO das aktuelle Standing präsentieren mag, doch in dieser Zeit zeigen die Jungs, welche Qualitäten immer noch in ihnen stecken und dass sie ihre Erfahrung in der neuen Formation konsequent nutzen können. Insofern bleibt zu hoffen, dass "Just Like You'd Leave Us, We've Left You For Dead" schon bald einen Nachfolger zur Seite gestellt bekommt, der den Schwung dieses Mini-Albums aufnimmt. Mit so viel Energie und Leidenschaft startet DEATH BY STEREO hier den zweiten Frühling!

Anspieltipps: Enslaved, Neverending