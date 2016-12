Mehr über Death Is Liberty

Alles noch nicht so ganz am richtigen Platz.

Die Band mit dem beklemmenden Namen DEATH IS LIBERTY stammt aus Finnland und legt mit "A Statement Darkness" ihr Debüt vor. Von der ersten Minute an muss ich an eine moderne Variante der 90er Grunge-Bands denken. Modern, weil sich auch mal komplexere Song-Strukturen ausbreiten, gerne mal mit Dissonanzen versehen, modern aber auch aufgrund des vollen, tiefen Sounds.

Leider stößt aber der Gesang hin und wieder unangenehm auf, man hat den Eindruck, er sucht noch seinen richtigen Platz, die passende Melodie. Und so passiert es, dass ein durchaus passioniert eingespieltes Album über seine gesamte Spiel-Dauer doch ein wenig unauffällig dahinplätschert. Nein, plätschert ist das falsche Wort, denn metallischer Schmackes ist ja überall dahinter, wenn auch niemals das traditionelle Metal-Riff angetastet wird.



Es mag sein, dass der Freund einer Mischung aus Stoner/Grunge und Alterna-Prog noch mehr Gefallen an "A Statement Darkness" findet, das nebenbei gesagt auch gar nicht so dunkel ist, wie der Band- und Alben-Name vermuten lässt.