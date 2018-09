Leider langweilig - die tödliche Ankunft ist absolut ungefährlich!

Würden sich die alten Herren von METALLICA noch einmal etwas näher mit dem Todesblei-Sektor beschäftigen, könnte ein erster Gehversuch vielleicht so ähnlich klingen wie das Material der ersten DEATH ON ARRIVAL-EP. Das tschechische Trio ist gerade rifftechnisch sehr stark von den Metallicats geprägt, bringt allerdings leider nicht so viel Energie und Wucht zusammen, wie die großen Idole auf ihrem schwarzen Album. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem sich die Osteuropäer hier konfrontiert sehen.

Wenn man es direkt auf den Punkt bringen möchte, muss man einfach sagen, dass die vier Stücke von "Death Is Coming..." relativ langweilig sind. Der recht monotone Stampfer 'The Rules Of Anarchy' ist ebenso träge wie die etwas flotteren Songs zu Beginn, die einfach nicht so richtig in Gang kommen und irgendwie auch lustlos wirken. 'The Price of Freedom' und 'Endless Agony' könnten zudem eine zweite Gitarre vertragen, damit etwas mehr Saft in den Sound kommt - denn das ist ein weiteres Manko dieses rund 20-minbütigen Vier-Trackers.

Die Band bietet "Death Is Coming..." kostenlos zum Download an, Finished Products scheint es erst gar nicht zu geben. Vor diesem Hintergrund geht der Release sicherlich in Ordnung, auch wenn er wohl kaum jemanden so richtig mitnehmen wird. DEATH ON ARRIVAL befindet sich noch ganz klar in der Lernphase, und leider sind es noch viele Inhalte, die gefestigt werden müssen - ansonsten droht die unrühmliche Ehrenrunde. Oder ein weiterer träger Brocken wie "Death Is Coming..."!