Gut, aber allzu vertraut.

Es sind zweifelsohne die gleichen Zutaten wwie bei unzähligen anderen Metalcore-Acts, die DEATH REMAINS auf der neuen Scheibe verarbeitet; insofern sind alle Möglichkeiten, die Band in ein innovatives Licht zu rücken oder gar als potenzieller Wegbereiter zu definieren schon von vorne herein geblockt. Also müssen die Briten es auf ihrem neuen Album ganz alleine mit der Performance rocken - und das ist für DEATH REMAINS anscheinend nicht das größte Problem.

Sieht man einmal davon ab, dass die meisten Songs auf "Destroy / Rebuild" dem altbekannten Baukastensystem entspringen und eigentlich ständig vorhersehbar sind, muss attestiert werden, dass die Band eine Menge Wucht und Energie in das Material investiert und sich mit Leidenschaft in die Darbietung stürzt. Die Folge sind treffend herausgearbeitete Hooklines, ein angenehmes Maß an Brachialität, eine Reihe abwechslungsreicher Breakdowns und hin und wieder auch ein paar zurückhaltende Parts, die dem Album auch in sphärischer Sicht ein Format verpassen.

Und trotzdem will man sich irgendwie nicht darauf einlassen, "Destroy / Rebuild" völlig unkritisch hinzunehmen, da einfach zu viele bekannte Elemente verarbeitet wurden und die Band ihre Identität schon an der Studiotüre abgegeben hat. Dass die meisten der zehn neuen Songs an sich richtig gut sind, kann man nicht abstreiten, aber man weiß ganz genau, wie lange der Spaß anhält und wie schnell sich das Material vcerschleißen wird, da schnell wieder andere Bands mit der gleichen Spielanleitung arbeiten und auch vergleichbare Outputs herausgeben werden. Wer den flotten Kick sucht, kann sich die Platte sicherlich angeln, will man aber Metalcore mit langfristiger Spaßgarantie, ist DEATH REMAINS momentan eher die falsche Adresse.

Anspieltipps: Soldier, Before The End