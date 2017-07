Alte Bekannte unter neuem Namen

DEATH THE LEVELLER aus dem schönen Dublin steht für epischen Doom Metal. Epischer Doom Metal aus Irland, wird sich der eine oder andere fragen, war da nicht schon die eine oder andere Band? Und ja, in den Reihen dieser Truppe findet man drei Viertel von MAEL MÓRDHA und den ehemaligen Sänger von CURSED EARTH, also keine Unbekannten.

Und wenig unerwartet klingt das Material auf dieser Debüt-EP dann auchh sehr irisch, sehr episch und sehr doomig. Freunde obiger Bands oder auch von DARKEST ERA oder PRIMORDIAL werden sich ab dem Opener 'A Call To Men Of Noble Blood' direkt heimisch fühlen. Die Gitarren flirren mit leichten Anklängen an Black Metal und Death Doom, während der Vokalist hoch dramatisch darüber leidet. Vier Stücke finden sich auf dieser EP, die mit knapp 40 Minuten allerdings auch gut und gernne als Album durchgehen könnte und qualitativ fällt keiner der vier Songs irgendwie ab. Nein, hier gibt es immer in etwa zehn Minuten die volle Packung an Dramatik, ohne dass hier mit Kitsch oder ähnlichem gespielt wird. Nein, Pathos ohhne Bombast, ehrlicher Metal ohne Netz und doppelten Boden, emotional ohne billig zu wirken wird hier geboten. Dem Material hört man an, dass hier Musiker am Werk sind, die bereits über viel Erfahrung im komponieren und Spielen eigener Songs haben und die genau wissen, wie ihre Musik klingen soll. Entsprechend druckvoll und passend ist auch die Produktion ausgefallen, die "Death The Leveller" sehr gut zu Gesicht steht.

Um es nochmal in aller Kürze zu sagen: Hier spielen vier Leute einen Sound, den man bereits nach wenigen Takten in Irland verorten würde und bringen in vier Longtracks bereits ihr Potential zu großer Geltung. Bei dieser Qualität und hoffentlich angemessenen Liveshows sollte die Band bald mit einem Plattenvertrag und Auftritten auch außerhalb ihrer Heimat belohnt werden. Bis dahin freuen sich Fans von irischem Epic Doom über ein saustarkes Debüt.