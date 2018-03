Radikal, auf den Punkt und verdammt cool!

Sechs Jahre für 17 Tracks? Okay, mit ein wenig Fingerspitzengefühl kann man die Wartezeit zwischen dem DEATH TOLL 80K-Debüt und der zweiten Scheibe sicherlich akzeptieren. Vergegenwärtigt man sich allerdings, dass die Amis gerade mal 15 Minuten frisches Material zusammengetragen haben, muss man das Ganze noch einmal relativieren.



Doch wie schon "Harsh Realities" trampelt auch "Step Down" alles nieder, was sich den neuen Songs in den Weg stellt. Die Band setzt nicht nur auf Highspeed, sondern gibt dem Geschwindigkeitsrausch phasenweise noch einmal eine ganz neue Dimension, ohne dabei bloß auf plumpe Effekte setzen zu müssen. Erstaunlicherweise klingen die 17 Stücke nämlich wie aus einem Guss, gerade so, als hätte man einen einzigen Song in viele kleine Kapitel unterteilt, die in ihrer gemeinsamen Wirkung erst den richtigen Thrill initiieren.



Zwar kann man geteilter Meinung sein, ob DEATH TOLL 8oK inhaltlich in irgendeiner Form originell ist, doch immerhin pflastern die Jungs sowohl den Hardcore-Bereich, als auch den Grind-, Death- und Thrash-Metal-Sektor mit irrwitzigen, schnellen Riffs und einem Höchstmaß an Brutalität, das trotz seiner sturen, radikal-flotten Marschrichtungrichtig gut unterhält.



"Step Down" mag vielleicht recht schnell zu Ende gehen; doch konträr zum Albumtitel ist der knappe Abriss für DEATH TOLL 80K ein weiterer Schritt nach vorne und der Beweis dafür, dass Grindcore auch im Überschall nicht eintönig sein muss. Wirklich coole Scheibe!



Anspieltipps: Step Down, Silent Approval