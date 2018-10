Instrumental-Stoner-Sound mit Coolness-Faktor

Einen Soundtrack bewusst für ein B-Movie komponieren? Eigentlich sollten solche Ansprüche für eine frische Newcomer-Combo doch nicht ausreichend lukrativ sein, um sich ihnen auch voll und ganz hinzugeben. Bei THE DEATH WHEELERS ist die Lage scheinbar anders; das rein instrumental agierende Ensemble hat sich zur Aufgabe geemacht, für den Biker-Underground im Kinobusiness die entsprechende Begleitmusik zu komponieren, und das wohlgemerkt sehr, sehr überzeugend.



Die elf Songs von "I Tread On Your Grave" fußen auf einem psychedelisch angehauchten Fundament, das tief in den 70ern verwurzelt ist und sich nach Aussagen der Herren Musiker an den Bikesploitation-Movies aus jener Zeit orientiert. Es gibt ziemlich groovigen Heavy Rock mit leichten Tendenzen gen LED ZEPPELIN, der schließlich von modernen Stoner-Gitarren, ansatzweise progressiven Arrangements, dreckigen Retro-Klängen und voluminösen Grooves in die Jetztzeit geschoben wird. Erstaunlich hierbei: Obschon das gesamte Material arg kompakt komponiert ist und die Band sich keine selbstbeweihräuchernden Ego-Demonstrationen gönnt, hat man zu keiner Zeit das Gefühl, THE DEATH WHEELERS sollte einen Sänger hinzuziehen, der die Songs restveredelt. Alle elf Nummern können auf ihren instrumentalen Beinen richtig gut stehen, und wenn es dann doch mal etwas experimenteller wird (was an sich aber selten der Fall ist), verschafft sich die Band zusätzliche Freiräume, die sie mit coolen Soli und noch cooleren Rhythmen und Percussions wunderbar füllt.



Letztendlich ist "I Tread On Your Grave" das paassende Gegenstück zu den modernen Epen von MY SLEEPING KARMA und Co. Der wesentliche Unterschied besteht eigentlich nur darin, dass es bei THE DEATH WHEELERS mehr um Rock & Roll und Retro-Action geht, während die psychedelischen Elemente an anderer Stelle stärker ausgeprägt sind. Die Zielgruppen überschneiden sich dennoch und werden an beiden Gegenpolen ihre Freude haben - einfach nur, wweil der Sound an beiden Stellen richtig, richtig cool ist!