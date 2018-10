To The Great Monolith I

Ein merkwürdiges Event

Die Musiker von DEATH. VOID. TERROR. sind extrem darum bemüht, Identitäten zu verschleiern und einen Mythos zu kreieren, der durch den undurchsichtigen musikalischen Mix ihres ersten gemeinsamen Albums nur noch weiter bekräftigt wird. Mit der Beharrlichkeit einer Drone-Soundfläche und der Eindringlichkeit doomigen Black Metals knüpft die Band einen Noise-Teppich, dessen rauer Untergrund sich von Anfang an sehr unbehaglich anfühlt und schließlich auch Assoziationen weckt, die regelrecht beängstigend sind - Horror all inclusive!

Schade ist dennoch, dass man zu beiden Longtracks nie so recht Zutritt erlangt. DEATH. VOID. TERROR. hat die Türen verschlossen und die Schlüssel entsorgt, und was am Ende bleibt, ist nicht ein hypnotisches Sounderlebnis ohne Punkt und Komma, sondern einfach nur ein knapp dreiviertelstündiges Grundrauschen auf atmosphärisch ansprechendem, musikalisch aber dennoch primitivem Level. Der Titel sagt es bereits aus: "To The Great Monolith I" ist ein dicker Brocken, ein zähes Stück Musik, das irgendwie im Fluss ist, aber eben nicht mitreißt oder gar euphorische Momente bietet.

Wer auf langwierige Drone-Kompositionen mit schwarzmetallischen Backings abfährt, sollte sich sicher mal mit diesem Album beschäftigen, aber bitte nicht die allergrößten Erwartungen haben.Natürlich kann man "To The Great Monolith I" als die Antithese zu den modernen Strömungen im Metal-Business annehmen. Aber irgendwo sollte das Material dann doch einen Funken schlagen - und dieses Event bleibt bei DEATH. VOID. TERROR. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.