Brachialgewitter aus Nottingham

Ein ordentliches Brett haben sie da zusammengezimmert, die Musiker von DEATHFLUX, und damit mal einfach so aufgezeigt, dass die Metalcore-Szene nicht bloß aus verweichlichten Melo-Fratzen besteht, die mit einem Auge immer gen Mainstream schielen. Auf "Execrated" gibt es stattdessen die volle aggressive Ladung, angefeuert von einigen radikalen Thrash-Salven, aber auch von einem satten Modern-Hardcore-Groove, der bisweilen von Crossover-Samples aufgefangen wird, dann aber wieder mit voller Kraft voraus durch die Boxen knallt - jawoll, so wollen wir das!

Musikalisch ist "Execrated" vor allem deswegen spannend, weil sich die Band nicht auf plumpes Gestampfe spezialisiert, sondern auch gerne mal die Handbremse zieht, ein paar dicke Breaks streut und dann im Anschluss wieder alle Power entfesselt, die in den einzelnen Akteuren steckt. Nummern wie 'Toxin' und 'Bludgeon' knallen eben deshalb gewaltig, weil sie ein paar Überraschungsmomente beherbergen und sich nicht von der Verlockung hinreißen lassen, im Highspeed alles niederzuschmettern. Derweil verpackt DEATHFLUX das neue Material in einen ziemlich fetten Sound, der den ohnehin schon brachialen Erlebnissen den letzten Schuss Heavyness verpasst und die Platte zum rundum fetten Gesamtevent macht. Ohne entsprechend überzeugendes Songwriting wäre dies zwar nicht möglich gewesen, doch entscheidend ist am Ende das Komplettpaket, und das stimmt bei diesen Jungs aus Nottingham definitiv.

Es wäre schön, wenn sich eine Plattenfirma mal näher mit dem Material von "Execrated" beschäftigen würde und die Band die Chance bekäme, den Stoff auch hierzulande vorzustellen. Dass es ein Publikum für diese Sounds gibt, steht außer Frage, doch nicht immer bekommt es solch feine Gewaltausbrüche zu hören wie hier. Insofern: Voller Support für diese wirklich starke Thrashcore-Combo!

Anspieltipps: Toxin, Transcend, Exile