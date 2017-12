0815-Death-Metal wäre zu hoch gegriffen.

DEATHMARCH aus den Niederlanden hat sich dem Ziel verschrieben, den ursprünglichen Death-Metal-Sound wiederzubeleben, den Bands wie DISMEMBER, ENTOMBED, ASPHYX, GOREFEST, etc. gespielt haben. Dementsprechend hat die Truppe ihre erste EP wenig missverständlich "Dismember" getauft.

Um es vorweg zu nehmen: "Dismember" hat qualitativ nichts mit der Band DISMEMBER gemein. Zum einen fehlt der urtypische HM-2-Sound (was gerade noch zu verschmerzen wäre), zum anderen allerdings sind die Songs wirklich unterer Durchschnitt der Massenware. In einigen Passagen denkt man, das Riff schon längst zu kennen (bei DEATHMARCH will man halt auch gute Riffs spielen), und ansonsten bekommt man Death Metal, der mit der Bezeichnung "0815" noch gut bedient wäre.

DEATHMARCH hat noch viel Luft nach oben, was das Songwriting angeht. Es ist nicht grottenschlecht, was die Jungs hier fabrizieren, aber eben auch nicht unbedingt die Zeit wert, sich mit dieser EP zu beschäftigen. Die 21 Minuten kann ich besser verbringen. Zum Beispiel damit, DISMEMBER zu hören.