Death Metal der alten Schule

Die finnische Kriegsmaschine ist zurück! Mit dem bereits vierten Album der Bandgeschichte bringt DECAYING Krieg und Zerstörung in die heimische Anlage.



Gleich mit den ersten Sekunden von 'To Cross The Line' geben die Finnen die Marschrichtung vor: Death Metal der alten Schule. Wer bei DECAYING nicht öfters an ASPHYX denkt, kennt die Holländer wohl nicht, denn die Vocals klingen immer wieder so, als würde ASPHYX-Frontröhre Martin van Drunen persönlich am Mikro stehen. DECAYING setzt im Gegensatz zu van Drunen aber doch noch vermehrt auf tiefe Growls. "To Cross The Line" ist definitiv nichts für zartbesaitete, denn die Songs sind sehr intensiv und strotzen vor Energie.



DECAYING liefert hier einen wirklichen Arschtritt zum Jahresbeginn! Es wäre nicht überraschend, wenn "To Cross The Line" am Jahresende bei einigen Death Metal-Fans in den Jahreswertungen in der Liste der besten Alben auftauchen ürde.



Anspieltipps: To Cross The Line, Nothing Is Free, The End Justifies The Means