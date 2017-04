Alte Männer? No, Sir!

Sie wollen abtreten. "The Long Goodbye"-Tour wird ihre nächste ausgedehnte Dienstreise betitelt sein, womöglich ihre letzte. Das ist verrückt. Klar, sie werden alle nicht jünger, die BLACK SABBATHs, BLUE ÖYSTER CULTs und natürlich DEEP PURPLEs dieser Welt. Aber ich sage es einmal ganz deutlich: Fahnenflucht gibt es nicht, ihr seid verpflichtet, solange weiterzumachen, bis es nicht mehr geht.



"Infinite" ist nämlich ein großartiges Statement dafür, dass wir die Rockdinosaurier brauchen. Vom mitreißenden Opener 'Time For Bedlam', dem coolen 'All I Got Is You', dem emotionalen und berührenden 'The Surprising' bis hin zu Steve Morses brillanten Einschüben in 'On Top Of The World' macht dieses Album einfach Spaß, und zwar mehr als nahezu alle Veröffentlichungen seit... ja, seit wann? Dieses Jahr? Auf jeden Fall. 2016? Auch. Ich bin versucht zu sagen, seit "Now What!?", und das war immerhin von DEEP PURPLE und über drei Jahre her. Dabei machen die Fünf natürlich nichts neu oder anders, aber sie machen das, was sie seit Jahrzehnten tun, also mindestens seit "Abandoned", so überzeugend und zeitlos und brillant, dass ich mich setzen muss, weil diese Souveränität einfach 99 Prozent der aktuellen Musikszene einfach wegbläst. Man hört aus jedem Lied, dass hier niemand etwas beweisen muss, dass Moderne und zeitgenössische Trends einfach ausgeblendet werden können, und dass genau dadurch etwas entsteht, dass meiner Einschätzung nach auch 2030 noch genauso überzeugend wirken wird wie jetzt.



Natürlich kann man Aspekte finden, an denen man sich reiben kann, wie das Keyboardsolo in 'All I Got Is You' und dem zweiten gesprochenen Teil im Opener, der das Stück tatsächlich stört – hey, macht das mal bitte zur Single, ich möchte gerne den "radio edit" kaufen – und mit 'Birds Of Prey' gibt es auch ein Stück, das mich tatsächlich völlig kalt lässt. Aber darum geht es hier tatsächlich nicht, denn "Infinite" ist als Ganzes ein Statement dafür, dass Musik Spaß machen soll, dass eine Stunde relaxter Rock, der so wunderbar, einfach, so weltentrückend ist wie die Jugendzeiten, als auf der Party dein Lieblingslied gespielt wurde und du einsam und in deiner eigenen Sphäre allein tanzend alles andere um dich herum vergaßt, dafür sorgen kann, dass der Rest der Welt uns einfach alle mal am hard rockenden Popo kann.



Was macht man als Rezensent mit so einem Album? Ich könnte jetzt aufzählen, was "Infinite" alles nicht ist. Zum Beispiel originell. Oder neu. Oder besonders. Oder anders. Und es gibt tatsächlich keinen wirklich triftigen Grund, warum jemand jetzt unbedingt "Infinite" kaufen sollte und nicht "Bananas" oder "Purpendicular", denn eigentlich ist es in meiner kleinen Welt so: man sollte sie alle haben. Weil die Zeit, in der DEEP PURPLE eben nicht mehr im absoluten Rampenlicht der Rockwelt steht, also in etwa seit "House Of Blue Light", ausschließlich hörenswerte Alben hervorgebracht hat, die ich um nichts in der Welt missen will. "Infinite" ruft mir das gerade wieder in Erinnerung. Deswegen mache ich jetzt einfach das, was DEEP PURPLE auch tut: Dem eigenen Spaß seinen Lauf lassen, was man spätestens im amüsanten, aber für einen Bluesklassiker eher hölzern umgesetzten Abschlusstrack hört. Also ist dieser Text nichts anderes, als meine Freude von den Ohren bis in meine Fingerspitzen fließen zu lassen und es so auf den Punkt zu bringen, wie es Ian im 'Roadhouse Blues' einmal so treffend sagt: "Oh yeah".



Und das bringt mich wieder zum Anfang. Abtreten ist nicht. Von mir aus könnt ihr jetzt 22 Jahre lang auf "The Long Goodbye"-Tour gehen. Aber aufhören darf DEEP PURPLE nicht. Denn diese Band ist ein absoluter Gewinn für die Rockwelt!



Witzige Anekdote am Rande: Ich sitze gerade im Bally's Hotel in Las Vegas und höre den Song 'One Night In Vegas'. Hi hi. Mal sehen, ob ich den Song morgen nachvollziehen können werde.