Ungebremst auf höchstem Niveau<br />

Es ist immer schön zu sehen, dass nicht nur wir Schreiber*innen hier auf unseren Herausgeber Frank hören, sondern auch gestandene Rockgrößen. Nachdem er in seinem Review zu "InFinite" DEEP PURPLE ins Stammbuch schrieb, dass Aufhören nicht drin sei, haben sich die Briten flugs ins Studio begeben und unter der Ägide von Bob Ezrin mit "Whoosh!" einen Nachfolger eingespielt. Und was soll ich sagen? Frank hatte natürlich Recht, Aufhören war keine Option und das neue Album hält locker mit dem Vorgänger oder auch dem Vorvorgänger "Now What?!" mit und ist ein weiterer kommender Klassiker aus dem Hause Paice, Glover, Gillan & Co. und im Prinzip ist hier auch schon alles gesagt, ihr bestellt brav das Album vor und ab 07.08. hört ihr dann alle "Whoosh!", lasst euch von der Spielfreude, Lässigkeit und tollen Laune der Band anstecken. Das ist genau das, was wir in einem Jahr wie 2020 brauchen.

Aber gut, ich will noch etwas im Detail erklären, warum dieses Album eines der besten in diesem Jahr und eben ein kommender Klassiker ist, warum DEEP PURPLE heute immer noch eine der wichtigsten Rockbands der Welt ist und heutzutage mindestens so relevant wie vor ein, zwei, drei, vier oder auch fünf Dekaden.

Also gut, fangen wir mit dem offensichtlichsten an, das auch Frank vor drei Jahren schon hervorhob: DEEP PURPLE muss niemandem mehr etwas beweisen und das hört man zu jeder Sekunde. Die Band geht nur ins Studio, wenn sie Bock hat und nimmt dann genau das auf, worauf sie Bock hat, ohne Druck oder übergroße Erwartungshaltung. Da aber natürlich alle Betiligten über jeden Zweifel erhabene Meister ihrer Fächer sind, ist das Ergebnis rein technisch brillant und lässt viele jüngere Epigonen im Staub zurück. Denn was "Whoosh!" erneut ausmacht, ist die beeindruckende Lässigkeit, mit der hier noch das detailverliebteste Arrangement weggerockt wird. Man hört einfach zu jeder Sekunde, dass hier fünf Musiker einfach Spaß dran haben, das zu tun, was sie am besten können. Das wird bereits im Opener 'Throw My Bones' auch textlich klar gemacht, DEEP PURPLE ist im Hier und Jetzt angekommen und zufrieden damit.

Danach werden dann all die Facetten des Bandsounds seit dem Einstieg von Steve Morse ungebremst weiter auf höchstem Niveau vorgeführt, neu kombiniert und durchgeschüttelt, mal leicht spooky im coolen 'Step By Step', mal treibend und mit lockerer Selbstironie in 'The Long Way 'Round'. Auch das im Songaufbau etwas ungewöhnlichere 'Man Alive' funktioniert prima und gibt Ian Gillan erneut die Chance, auch als Erzähler zu brillieren.

Kurz und gut, "Whoosh!" ist mindestens so stark wie die beiden Vorgänger, die ich immer noch regelmäßig auflege. Im klassischen Hard Rock groovt anno 2020 niemand so lässig wie Roger Glover und Ian Paice, Steve Morse weiß genau, wann er weniger Noten spielen muss und hat in puncto Feeling seine Vorgänger längst alle überholt, Don Airey orgelt zu Ehren John Lords und hat doch seinen ganz eigenen Sound und über allem thront Ian Gillan mit sprachlich cleveren Texten, die stimmlich perfekt und in tollen Gesangslinien umgesetzt werden.

DEEP PURPLE ist nach wie vor eine der besten Bands der Welt und das hier klar ein 10-Punkte Album. Jetzt wird es aber Zeit, dass diese elende Coronaseuche abflaut und die "Long Goodbye"-Tour endlich fortgesetzt wird, denn auch die neuen Songs müssen vor Publikum gespielt werden.