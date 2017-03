And There Will Be A Next Time - Live From Detroit (Doppel-CD / DVD)

And There Will Be A Next Time - Live From Detroit (Doppel-CD / DVD)

Ein Fest für Augen und Ohren aller LEPPARD-ianer!

Nach einigen eher mageren Jahren und auch leider nur bedingt gelungenen Veröffentlichungen hat die Rock-Institution DEF LEPPARD zuletzt wieder in die Spur gefunden. Seit dem selbstbetitelten 2015er-Album läuft es wieder, die Truppe hat reichlich Boden gut machen können und eroberte mit der Scheibe hierzulande den stolzen zehnten Platz der Albumcharts. Noch besser erging es den Briten - wie so oft in ihrer Karriere - in den Staaten, wo "Def Leppard" gar die Pole-Position der Billboard-Charts einnehmen konnte. Doch nicht nur die Scheibe, auch die dazugehörige Tournee im letzten Jahr war erfolgreich und führte DEF LEPPARD durch mehr als 50 Städte in den USA. Einen Gig davon - genauer gesagt jenen, der im "DTE Energy Music Theatre" in Clarkston (unweit von Detroit gelegen; zur Erklärung, falls zum Titel Fragen auftauchen) stattgefunden hat - gibt es nun für die Fans weltweit nachträglich mitzuerleben.

Die Intention, nach "Viva Hysteria" endlich wieder einmal eine Live-Veröffentlichung an den Start zu bringen, stammte von Frontmann Joe Elliot, den nicht nur die Tatsache, dass "Def Leppard" verdammt gut angenommen wurde, sondern noch viel mehr, dass erwähntes Live-Dokument in Bälde seinen 30er feiert, dazu animierte alle Hebel in Bewegung zu setzen. Mit Erfolg, denn "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit" (das auch als Blu-ray bzw. als DVD erschienen ist) lässt klangtechnisch keinerlei Wünsche übrig. Perfektion war ja immer schon ein Teil des LEPPARDschen Erfolgs, kein Wunder also, dass der eingefangene Live-Sound das Prädikat "Klasse" verdient. Das lässt sich durchaus auch für die Setlist attestieren, die keinen der großen Hits vermissen lässt. Schade zwar, dass kein Song des Debüts "On Through The Night" berücksichtigt wurde, entschädigt werden die Fans jedoch von LEPPARD-Ohrwürmern am Fließband. Der Einstieg ins Geschehen mit 'Let's Go' gelingt den Herren grandios, schließlich hat eben diese Nummer exakt jene Hooks und Melodien in petto, für die der nordamerikanische Kontinent seit jeher den "Leoparden" zu Füßen liegt.

Logisch, dass nach dem unmittelbar folgenden 'Animal' und dem Oldie 'Let it Go' die Hütte tobte und die Briten fast gewonnen hatten. Erst Recht, als auch die in weiterer Folge aufgetischten neuen Tracks 'Dangerous' und 'Man Enough' keinerlei Stimmungsabfall bewirkten. Wenn ein Programm dermaßen wunderbar funktioniert, bedarf es keinerlei großartiger Animation einer Band, für den hiesigen Konzert-Besucher mutet es aber dennoch ein klein wenig eigenartig an, dass ein Sänger zwar sehr wohl (und auf den bewegten Bildern auch überaus unterhaltsam wirkend) mit dem Publikum interagiert, auf Ansagen jedoch nahezu völlig verzichtet. Durch diese mangelnde Kommunikation klingt die CD-Version des Auftritts leider ein wenig distanziert und unterkühlt. Das war aber auch schon der einzige Mangel, denn Mister Elliot und seine Kollegen hatten einen verdammt starken Tag erwischt und wirkten höchst motiviert. Dadurch kommt der Gesang in allen Belangen einwandfrei rüber und auch die Kollegenschaft reißt mit und stachelt sich zudem die sich immer wieder gegenseitig an, um noch ein wenig mehr aus den Instrumenten heraus zu holen.

Spielfreude und Professionalität prägen nicht nur den Ton, sondern auch das Bild (immer noch unnachahmlich und einfach unfassbar: die Technik von Drummer Rick Allen!). Zum ausgewogenen Programm passend wurde eine Light-Show aufgefahren, für die man wohl das regionale Kraftwerk mit einem Sondervertrag ausstatten musste, um sicher zu gehen, dass nicht plötzlich Finsternis die Hütte regiert. Davon konnte aber keine Rede sein, im Gegenteil, es blitzt und leuchtet in nahezu allen Farben und Schattierungen auf der Bühne!

Fazit: "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit" - der erste Teil des Titels will hoffentlich als Programm verstanden werden! - ist ein wirklich fein geschnürtes Paket geworden, das auf der DVD als Bonus auch noch die Musikvideos zu 'Let’s Go' (von dem auch das Lyric-Video verewigt ist), 'Dangerous', 'Man Enough' und 'We Belong' enthält. Ein Fest für alle LEPPARD-ianer!