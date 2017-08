Zum 30er gibt es eine rundum gelungene "Anniversary Edition"

Neuauflagen von Tonträgern anlässlich eines Jubiläums werden inzwischen dermaßen häufig auf den Markt gebracht, dass selbst eingeschworene Fans längst nicht mehr alles gutheißen. Sehr wohl aber klarerweise jene, die durch spezielle Schmankerl als Bonus-Material hervorstechen.



Ein ganz besonderes Exemplar kredenzt dieser Tage die britischen Rock-Ikone DEF LEPPARD um das 30-jährige Jubiläum von "Hysteria" auf gebührende Art und Weise zu zelebrieren. Logisch, dass einem solchen Megaseller (insgesamt konnten davon mehr als 30 Millionen Einheiten weltweit abgesetzt werden) auch eine entsprechende Neuauflage zusteht, mit einem dermaßen üppigen Ergebnis war aber nun auch nicht zu rechnen.



Neben der wahlweise als CD oder Doppel-Vinyl aufgelegten, soundtechnisch durch ein "Remaster" überarbeiteten Original-Scheibe, gibt es "Hysteria" auch als üppige "Super Deluxe Edition", in der fünf (!) CDs, zwei DVDs, ein Tourposter sowie vier Bücher enthalten sind. Ebenso zu haben ist dieser Rock-Klassiker (nur zur Erinnerung: auf "Hysteria" sind Perlen wie 'Rocket', 'Animal' und 'Love Bites' enthalten) als "Deluxe"-Variante mit drei CDs.



Inhalt dieses Packages ist neben dem Studioalbum der zum ersten Mal überhaupt in CD-Format aufgelegte Live-Mitschnitt 'In The Round In Your Face (Live)'. Dabei handelt es sich um Aufzeichnungen von Gigs in der "McNichols Sports Arena" in Denver und "The Omni" in Atlanta, die als VHS-Videocassette 1988 auf den Markt gekommen sind und nicht nur in den USA reißenden Absatz gefunden haben.



Klangtechnisch einwandfrei umgesetzt, bekommt man einen guten Eindruck der Live-Power der in jener Phase gerade den aktuell zu feiernden Tonträger vorstellig machenden Formation. Die wusste nicht nur ganz genau was ihre Fans hören wollten, sondern war auch bis in die Haarspitzen motiviert und legte mit Vollgas los.



Neben einige Tracks von "Hysteria" (die durch die zackige Performance der "Leppards" deutlich heftiger rüberkommen als in den Studio-Fassungen) bekam das Publikum selbstverständlich auch diverse ältere Nummern wie 'Rock! Rock! (Till You Drop)' aufgetischt. Die dadurch noch weiter euphorisierte Stimmung konnte ebenso famos eingefangen werden wie auch der hingebungsvolle Vortrag des Fünfers, weshalb diese beiden Live-Bonus-Scheiben nicht nur für Die-Hard-Fans empfehlenswert sind.



Keine Frage, diese "Anniversary Edition" ist rundum gelungen und eine mehr als nur lohnende Investition, wobei der abermalige Genuss der Original-Scheibe unter Beweis stellt, warum DEF LEPPARD damit weltweit erfolgreich war!