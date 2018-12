Diese Story hat Lücken.

Es ist wie jedes Jahr: Kaum steht Weihnachten vor der Tür werden "Best Of"-Kompilationen in die Regale gestellt. Als sei es verboten neue Musik im Dezember zu veröffentlichen. Und so liegt jetzt "The Story So Far - The Best Of" von DEF LEPPARD vor mir.



Wie man der Rezension zur "CD Collection Volume 1" entnehmen kann, bin ich ein durchaus großer Freund der Frühphase der Leoparden und so ist die immerhin 35 Songs umfassende Tracklist gleich der erste Grund die Stirn zu runzeln. Das Debüt "On Through The Night" ist hier gar nicht vertreten, vom bärenstarken "High 'N' Dry" hat es nur 'Bringin' On The Heartbreak' auf diese Kompilation geschafft und das Hitfeuerwerk und Multi-Platin-Album "Pyromania" kommt mit 'Photograph', 'Foolin'' und 'Rock Of Ages' ebenfalls auf lediglich drei Songs. Der Anfang wird bei der bisherigen Story also größtenteils geskippt. Kein 'Wasted', kein 'Rock Brigade', kein 'Rock! Rock! (Till You Drop)', kein 'Billy's Got A Gun'. Schade.



Das würde natürlich Platz für Überraschungen lassen, aber die gibt es auch nicht wirklich. Klar, die um drei Studiosongs aufgepeppte Live-Scheibe "Mirror Ball - Live & More" haben vielleicht nicht alle Fans im Schrank stehen und so ist es ein netter Service die drei dort veröffentlichten neuen Nummern hier drauf zu packen. Aber auf der anderen Seite soll es hier doch um die besten Songs gehen und da hätte ich wohl auf mindestens zwei Nummern verzichten können.



Einzige echte Neuheit unter den 35 Songs ist die Coverversion von DEPECHE MODEs 'Personal Jesus', die ich persönlich eher überflüssig finde, was sicher daran liegt, dass ich das Original nicht mag und sich die Leoparden hier schon recht nah daran bewegen. Außerdem gibt es noch einen Remix von 'Rock On', das seit vielen Jahren fester Bestandteil der Setlist ist. Wäre für mich als Fan jetzt kein Kaufgrund.



Und letztendlich geht es ja genau darum: wer soll "The Story So Far" denn jetzt kaufen? Meiner Meinung nach eigentlich niemand wirklich. Neueinsteiger finden in der 2005er-Kompilation "Rock Of Ages - The Definitive Collection" eine bessere, günstige und verfügbare Variante oder kaufen gleich eines der Alben zwischen "On Through The Night" und (mit Abstrichen) "Adrenalize". Hardcore-Fans werden es wahrscheinlich eh nicht lassen können und die Geldbörse zücken, aber das ist natürlich auch okay. Dass sie glücklich damit werden, würde ich allerdings nicht beschwören.