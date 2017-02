Vier Ohren - zwei Redakteure - eine Meinung

Einfach gemacht haben es uns die Ukrainer von DEFIANT nicht, mussten wir doch fast neun Jahre warten, bis von ihnen etwas in englischsprachiger und daher zugänglicherer Ausführung zu uns überschwappt. Mein Kollege Tobias Dahs hat über "Time Isn't Healing" schon ausführlich berichtet und da ich eine Person bin, die sich selbst gern ein Urteil bildet, nutze ich die Gelegenheit, DEFIANT und das Zweitwerk der Band etwas kennenzulernen. Und leider komme ich nach eingehender Studie und vielen Durchgängen zu einem ähnlichen Ergebnis.



Klar, manche Melodien - speziell 'The Jericho', 'According To The Acts' und 'Don't Trust The Words' - bleiben hängen und hätten mit ein wenig mehr Raffinesse und Fingerspitzengefühl sicherlich den Stein ins Rollen gebracht. Doch auch ich kann mich partout mit den Vocals nicht anfreunden. Fast schon als eine Art Fremdkörper ragen sie im negativen Sinn heraus, können den wirklich guten Standard der Instrumentalmannschaft überhaupt nicht halten und verlieren peu a peu den Anschluss.



In Anbetracht der hin und wieder doch netten Ansätze ist das, was DEFIANT am Ende daraus fabriziert, wirklich schade. Welcher Punkt am Ende wirklich ausschlaggebend ist – ob nun die nicht passenden Gesangslinien oder das in Tobias' Ohren billige Keyboard-Geklimper – ist nicht von Belangen. Fest steht, dass die Band an vielen Ecken und Enden noch Nachholbedarf hat und dies wohl nicht mit einer zusätzlichen Stunde im Proberaum zu beheben ist. In diesem Sinne ist der Titel "Time Isn't Healing" ironischerweise sehr weise gewählt. Zumindest in puncto Artwork kann man von einer "durch und durch gelungenen Arbeit" sprechen.