Es braucht seine Zeit...

Zugegeben, am Anfang wirkt dieser wüste Mix aus Metalcore, Thrash, Death und Hardcore ein wenig uninspiriert, was sicherlich auch an dem teils abschreckenden Artwork liegen könnte. Doch irgendwie schaffen es die vier Jungs von DEFUSE MY HATE im Nachgang viele Ohrwürmer aus dem Ärmel zu schütteln und durch teils klassische, teils klare, teils ruhige Passagen viel Abwechslung in ihr nunmehr zweites Unterfangen zu bringen.

Bis "Demons Of A Lifetime" hat es lange gedauert, war ihr Debüt doch bereits 2011 erhältlich. Was lange währt, wird aber recht ordentlich, denn mit ein paar coolen Grooves, dem dezenten Einsatz von Melodien und ansprechenden Klampfensoli bringen Frontmann Christian und seine drei Mitstreiter angenehm viel Abwechslung in ihr Unterfangen.

Speziell ragen 'Defy Our Life' dank Peavy-Wagner-Gedächtnisgesang und einem melodischen Solo, sowie das wütende 'Salvation', das hundsgemeine 'Killer' und mein persönlicher Liebling 'Game Over' dank enormem Abwechslungsreichtum positiv hervor. Sicherlich ist nicht alles Gold was glänzt, doch in Anbetracht der Produktion in Eigenverantwortung und dem klaren Heraushören der verschiedenen Genres, die sich in schöner Regelmäßigkeit gegenseitig die Klinke in die Hand drücken, ist das DEFUSE MY HATE-Zweitwerk ein Album, was speziell ab dem vierten, fünften Durchgang sehr viel Spaß machen kann.

Man muss der Platte einfach am Anfang ein paar Chancen geben und sich selbst durch das dichte Gewirr dieser deftigen Mixtur einen Weg bahnen. Denn dann erfreuen sich sowohl klassisch orientierte Thrash- und Death-Metal-Veteranen als auch jüngeres Metalcore-Gemüse an den Klängen dieser Combo.